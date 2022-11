Taiwan | Derrota eleitoral do PDP significa “ilha a favor da paz”

As visitas de políticos ocidentais, que agravaram sobremaneira as relações com o continente, tiveram um efeito contrário ao que pretendiam os dirigentes de PDP, que perderam o controlo sobre as mais importantes cidades

As escolhas dos residentes de Taiwan, que fizeram o Partido Democrático Progressista (PDP) perder os seus lugares-chave como Taipé, Taoyuan e Hsinchu nas eleições locais da ilha, foram um “Não” estrondoso às políticas das autoridades do PDP numa vasta gama de tópicos relacionados com a subsistência das pessoas, incluindo a caótica resposta COVID-19 e a incapacidade de controlar o aumento dos preços, e também demonstraram que a “aposta da ameaça da China” de Tsai Ing-wen teve um efeito contrário.

“Tais resultados provaram que a opinião pública dominante na ilha era a favor da paz”, disseram as autoridades chinesas do continente sobre os assuntos de Taiwan, enquanto prometiam continuar a trabalhar com a população para “promover o desenvolvimento pacífico das relações entre as duas margens do Estreito” e opor-se firmemente “à interferência externa”.

O PDP conseguiu cinco dos 21 postos de “prefeitos de cidade” e “chefes de condado” e o Kuomintang (KMT) conseguiu 13. Nos seis “municípios especiais”, nomeadamente Nova Taipé, Taoyuan, Taichung, Tainan e Kaohsiung, quatro estavam nas mãos do KMT enquanto o PDP mantinha Tainan e Kaohsiung no sul.

O Partido Popular de Taiwan, fundado em 2019, ficou com Hsinchu, e os outros dois postos foram para pessoas sem filiações partidárias, de acordo com os meios de comunicação social de Taiwan.

Os resultados eleitorais estavam amplamente em linha com as antecipações e o cenário nas eleições locais de 2018. A perda do DPP do norte de Taiwan, onde os esforços de campanha se concentraram para ambos os partidos, levou Tsai Ing-wen a renunciar à presidência do DPP, mas ela continuará a servir como líder até 2024, de acordo com a Reuters.

Tsai tinha considerado as eleições como” sendo mais do que uma votação local”, dizendo que “o mundo estava a observar como a ilha de Taiwan defende a sua democracia” no meio de tensões com o continente, mas a estratégia “não conseguiu compensar e ganhar o apoio do público”, disse a Reuters.

Wang Jianmin, um perito da Universidade Normal de Minnan, na província de Fujian, disse que o PDP perdeu o apoio das pessoas devido às suas falhas no tratamento de muitos assuntos internos relativos à subsistência pública e aos escândalos frequentes que violam os “valores” de que se gabava. “A corrupção e o nepotismo violaram severamente o que o PDP tinha prometido ao povo”, disse Wang, e citou em particular o escândalo da integridade académica do ex-prefeito de Hsinchu, Lin Chih-chien.

O grau e diploma de Lin foram revogados pela Universidade Chung Hua por um grave plágio na sua tese de mestrado, noticiada pelos meios de comunicação social da ilha em Agosto. Embora Lin tenha mais tarde desistido das eleições para Taoyuan, o escândalo “frustrou gravemente a jovem geração, a base de voto tradicional do PDP” e o novo candidato foi visto como estando “no mesmo campo de Lin” e perdeu a integridade política, disse Wang.

Os analistas também concordaram que não era surpreendente que as autoridades do PDP não pudessem agarrar Taoyuan quando nomearam Chen Shih-chung como o candidato a presidente da câmara, apesar do desagrado público. O desempenho de Chen no controlo da COVID como chefe da autoridade de saúde irritou muita gente.

Lin, Chen e muitos outros funcionários do DPP que não foram punidos ou foram indulgentes por violações graves puseram em destaque “os dois pesos e duas medidas do PDP, o que as pessoas comuns ressentem”, disse Wang.

Zheng Boyu, vice-presidente da Associação para as Empresas de Taiwan do Conselho da Juventude de Pequim, disse que a taxa de votação foi bastante baixa este ano. Nos seis “municípios especiais”, a taxa média de votação foi de 60,17%, uma queda de 6 pontos percentuais em relação a 2018, relataram os meios de comunicação locais.

As autoridades do DPP em Fevereiro flexibilizaram a proibição de importação de alimentos das cinco prefeituras do Japão em redor do local do desastre nuclear de Fukushima 2011. A “comida nuclear”, como os residentes de Taiwan lhe chamam, foi finalmente aprovada depois de ter sido proibida durante mais de 10 anos.

Apesar da oposição de 75% do público, as autoridades do DPP, em 2020, chamaram de “verde” a carne de porco americana com ractopamina, uma vez que contavam completamente com os EUA para continuar a “aposta da ameaça da China”.

Apelo à paz

Em Pequim, Zhu Fenglian, porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, disse que os resultados eleitorais mostraram que a opinião pública em Taiwan era a favor da “paz, estabilidade e uma boa vida”.

“Vamos continuar a trabalhar com o povo de Taiwan para promover o desenvolvimento pacífico das relações entre as duas margens do Estreito e opor-nos firmemente à independência de Taiwan e à interferência externa”, disse Zhu.

As autoridades do PDP também ponderaram o prolongamento do serviço militar obrigatório, uma ideia muito impopular entre os jovens. Com o KMT a recuperar Taipé e Taoyuan, Li Zhenguang previu que alguns mecanismos de intercâmbio de cidade a cidade com o continente chinês poderiam ser restaurados e funcionar melhor, tais como o fórum de Taipé-Shanghai.

Com a manutenção desses canais, existem algumas oportunidades, ou uma janela, para que ambos os lados do Estreito de Taiwan comuniquem. Enquanto o mecanismo existir, há esperança, disse Li.

Mas os observadores também disseram que a principal tendência da situação entre as duas margens do Estreito está a ser cada vez mais afectada pelas relações internacionais, em particular as relações China-EUA, em vez dos laços entre as duas margens do Estreito.