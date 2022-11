FRC | Mostra da ARTM inaugura hoje com convite a viagens interiores

DR

É inaugurada hoje a exposição a Mostra Anual da ARTM, “Atravessando as Fronteiras Interiores – É hora de viajar!”, na galeria da Fundação Rui Cunha. A exposição é composta por peças de cerca de duas dezenas autores, que variam entre pintura e cerâmica

A expressão artística pode funcionar por vezes como um exercício de autoanálise com efeitos terapêuticos e uma abordagem no processo de recuperação utilizado por instituições como o Centro de Serviços Integrados de Ká Hó da ARTM – Associação de Reabilitação de Dependências de Macau (ARTM).

Todos os anos, a instituição de acção social apresenta uma selecção de trabalhos que resultam dessa abordagem terapêutica. É nesse contexto que se inaugura hoje, às 18h30, a Mostra Anual de Artesanato “Atravessando as Fronteiras Interiores – É hora de viajar!” na galeria da Fundação Rui Cunha (FRC).

A exposição reúne trabalhos de cerca de 20 participantes, em processo de recuperação, do Centro de Serviços Integrados de Ká Hó da ARTM.

Este ano, a selecção de trabalhos manuais inclui cerca de 20 pinturas a óleo, 10 aguarelas e 50 peças de cerâmica, muitas delas inspiradas no imaginário das festividades do Natal, não fugindo à quadra que se aproxima.

Em comunicado, a organização da mostra refere que “nos últimos anos, as artes têm sido uma componente essencial no quotidiano da comunidade terapêutica da ARTM, através de diferentes actividades e técnicas, com vista a promover a cura física, mental, emocional e espiritual dos pacientes, permitindo o seu crescimento ao longo do processo individual de mudança”.

Da auto-descoberta

O mote desta edição teve como base uma frase do escritor moçambicano Mia Couto: “A viagem não começa quando se percorrem distâncias, mas quando se atravessam as nossas fronteiras interiores”. Partindo das palavras do incontornável autor moçambicano, a ARTM acrescenta: “A coragem ajuda a percorrer os lugares desconhecidos, que estão dentro de nós e que por vezes trazem à consciência desconforto, dor e medo daquilo que se vai encontrar. É uma viagem de descoberta do Eu, Tu, e do Nós. Uma viagem onde se aprende a caminhar devagar, ao ritmo de cada um e sem pressa de chegar”.

A mostra, que tem sido apadrinhada pela FRC desde 2020, é um momento importante de celebração dos resultados alcançados por cada participante no percurso de reintegração na sociedade local. A Associação de Reabilitação de Dependências de Macau é uma organização local sem fins lucrativos, que oferece programas terapêuticos para a recuperação da toxicodependência e outras dependências, como o jogo e o álcool. A instituição também desenvolve serviços de orientação e acompanhamento dos ex-dependentes, bem como serviços de prevenção primária para jovens, famílias, escolas e comunidade, num forte compromisso com a saúde pública e os direitos humanos.

A exposição vai estar patente até ao dia 3 de Dezembro e a entrada é livre.