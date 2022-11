Covid-19 | Macau regista quatro casos positivos, sela dois edifícios e fecha restaurantes

Lusa

Macau registou ontem quatro novos casos de covid-19, relacionados com um taxista. O caso foi classificado como importado porque o homem transportou quatro turistas chineses e um deles terá tossido. Não foi revelado se o visitante testou positivo, mas Leong Iek Hou afirmou que basta o contacto com pessoas do exterior para ser importado

Aí vamos nós, outra vez. As autoridades de Macau confirmaram ontem a descoberta de mais quatro casos positivos de covid-19. A fonte de infecção terá sido um taxista, de 74 anos, que acusou ontem de manhã positivo no teste rápido antigénio.

Após o carregamento no código de saúde, o homem foi conduzido à Urgência Especial do Centro Hospitalar Conde de São Januário, onde um teste de ácido nucleico confirmou o diagnóstico de covid-19, tendo o taxista revelado sentir ligeiras dores de garganta.

Segundo as autoridades de saúde, na madrugada de sexta-feira para sábado, o taxista transportou quatro visitantes do Interior da China e um deles terá tossido dentro do veículo, o que levou à classificação preliminar do caso como importado.

Apesar de as autoridades até ao fecho desta edição não terem apurado se o visitante testou positivo, ou se ainda se encontrava em Macau, a médica Leong Iek Hou indicou que basta a proximidade com uma pessoa de fora para classificar um caso como importado. “Ainda estamos à procura de mais pessoas que tenham contactado com o taxista. Mas, de acordo com os nossos padrões, como contactou com alguém de fora considerámos um caso conexo”, afirmou a responsável face uma pergunta sobre o paradeiro e estado de saúde dos quatro turistas transportados.

Depois da confirmação da infecção, o taxista foi encaminhado ao Centro Clínico de Saúde Pública para isolamento e tratamento e o prédio onde mora foi isolado e declarado zona de código vermelho (edifício Kuan Wai, na Rua do Almirante Costa Cabral n.º 103).

Tudo em família

Em resultado da infeção detectada, foram encerrados dois restaurantes, um na rotunda da Estrada do Repouso e outro perto da Rua de Abreu Nunes. Além disso, as pessoas próximas do senhor de 74 anos foram testadas, o que levou à descoberta de mais três casos. Um deles diz respeito ao neto do taxista, uma criança de 14 anos, que estuda na Escola Secundário Pui Ching de Macau. Os outros dois casos, são referentaes a um casal de reformados da família do taxista que, à semelhança do jovem, testaram ontem positivo à covid-19.

O casal de aposentados, com idades compreendidas entre 47 e 60 anos, mora no edifício Green Field, no nº 29 da rua de Afonso de Albuquerque, que também foi selado e declarado zona vermelha.

Aula pesada

Para já, além dos moradores dos prédios selados, as pessoas sujeitas a maior controlo são os alunos e docentes da turma de 9.º ano onde estuda o neto do taxista. Os colegas de turma e docentes foram transportados para o pavilhão C do Dome, onde vão permanecer e fazer uma bateria de quatro testes de ácido nucleico ao longo de cinco dias consecutivos, que terminam no sábado, sendo que o seu código de saúde será convertido em cor amarela.

Quanto aos restantes alunos da escola, serão sujeitos a três testes durante os mesmos cinco dias, mas o código de saúde irá permanecer verde. As aulas vão continuar na Escola Secundária Pui Ching, com todos os alunos, docentes e funcionários a ter de usar máscara KN95 e todas as actividades que só podem ser efectuadas sem máscara foram canceladas. Ontem, ao final da tarde, todos os colegas de turma do rapaz testaram negativo no teste rápido de antigénio.

Agenda cheia

No passado domingo, o estudante infectado visitou o Festival de Gastronomia de Macau, local onde se concentram grandes aglomerados de pessoas. Confessando o receio das autoridades de este pequeno surto familiar tenha origem num caso oculto na comunidade, Leong Iek Hou afirmou que o risco de contágio na comunidade é controlável.

Com o mês de Dezembro a aproximar-se, assim como muitos eventos de grande envergadura no calendário cultural da cidade, a médica do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças Transmissíveis afastou a possibilidade de cancelamentos. “Queremos prevenir a epidemia convenientemente, mas também garantir a vida normal da população. Se formos cuidadosos, não me parece que as actividades agendadas para Dezembro sejam afectadas”, afirmou Leong Iek Hou.