SIDA | Projecto de sensibilização da ARTM ganha subsídio

O projecto “Cuidado com o amor – viver esperança” da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM) será subsidiado ao abrigo do programa de subsídios para a Educação sobre a SIDA “Acção dos Laços Vermelhos na Comunidade”, indicaram ontem os Serviços de Saúde. O programa tem como objectivo incentivar “as associações de Macau a planear e promover acções de divulgação e educação sobre a SIDA de forma a motivar a comunidade e aumentar os conhecimentos do público”.

Além da ARTM foram seleccionados outros seis projectos por uma comissão de avaliação composta pelos Serviços de Saúde, Instituto de Acção Social e Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude.

A curta-metragem da responsabilidade da Cruz Vermelha de Macau intitulada “Amor correcto” também foi distinguida, assim como o projecto “Young Minds Matter”, da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau – Ka Ho Integrated Service Center, e a “série de actividades de promoção da ‘Acção dos Laços Vermelhos na Comunidade 2022 – Amar é bom, Amar é excelente’ da Associação de Juventude de Fu Lun de Macau.

O Governo irá também subsidiar o programa “Estratégias preventivas e conhecimentos sobre a SIDA” do Centro de Serviços Integrados Ngai Chun, o projecto “Transmissão de amor.Conhecer a viagem” da Escola Concórdia para Ensino Especial e o actividade “Corre pela sexta vez! Laços vermelhos!”, organizado pela Glory of Care da Associação de Estudantes do Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau.