Quarentena | Mulher colocada em quarto com desconhecido

Uma mulher diagnosticada com covid-19 relatou ontem ter sido levada para o Hotel Sheraton e colocada num quarto, que, mais tarde, viria também a ser atribuído a um homem, também ele um caso positivo, que lhe era totalmente desconhecido.

Segundo o relato partilhado na página do Instagram “macausecret”, a mulher conta como foi surpreendida com a entrada do homem, no momento em que se preparava para tomar banho.

“Depois de chegar ao hotel, estava a preparar-me para tomar um banho quando, de repente, ouvi alguém a usar um cartão para abrir a porta do quarto. Abri a porta e perguntei o que se estava a passar. O homem disse-me que tinha sido colocado no mesmo quarto que eu. Como é que um homem e uma mulher que não se conhecem de lado nenhum podem ser colocados no mesmo quarto? Mesmo tratando-se de um hospital, nunca se faria isso”, pode ler-se na publicação.

Depois de a mulher ligar para a recepção e se ter recusado a ficar no mesmo quarto que o homem, o assunto acabaria por ser resolvido e os dois casos positivos colocados em quartos separados. No entanto, a recepcionista ainda insistiu para a mulher aceitar a situação, dado que “tudo tinha sido coordenado pelos Serviços de Saúde”.

Depois de Alvis Lo ter considerado a medida “razoável” para evitar infecções cruzadas, o caso foi abordado ontem na conferência de imprensa sobre a covid-19, com a médica Leong Iek Hou a frisar que os procedimentos estão a ser melhorados, mas que os residentes terão de aceitar ficar com estranhos, caso não haja espaço suficiente.

“O director dos Serviços de Saúde já tinha dito que é possível juntar duas, três ou quatro pessoas num quarto. É muito comum. Já abrimos uma nova torre do Sheraton [para quarentenas], temos mais quartos e, sempre que for possível, vamos tentar não juntar residentes com outras pessoas. No entanto, quando tivermos muitas pessoas a precisar de fazer observação médica, os residentes têm de aceitar ficar com outras pessoas”, disse.