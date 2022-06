SMG | Chuva pode regressar na sexta-feira

DR

A chuva deverá regressar a Macau a partir de sexta-feira, de acordo com a previsão dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) que adiantaram também a possibilidade de tempestade tropical.

“Uma vasta área de baixa pressão localizada na parte central do Mar do Sul da China tem possibilidade de desenvolver-se para uma tempestade tropical nos próximos dias, e vai deslocar-se para as regiões entre a costa de Guangdong e a Ilha de Hainão. No entanto, ainda existem variáveis na sua trajectória e intensidade”, previram ontem os SMG.

“A partir de sexta-feira, os ventos na região vão intensificar, com aguaceiros fortes e trovoadas. Esta Direcção vai continuar a observar a sua evolução e aconselha à população que preste atenção às informações meteorológicas mais recentes”, foi acrescentado.