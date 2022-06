Fórum Macau | Ouvinte sugere ajuda de extraterrestres

DR

Um participante do programa radiofónico Fórum Macau, do canal chinês da TDM, afirmou que as autoridades deviam pedir ajuda a extraterrestres para resolver o surto que afecta Macau.

De acordo com o ouvinte, os governos de Macau e Pequim deviam contactar os Estados Unidos e a Agência Espacial NASA para facilitar a comunicação com extraterrestres. Face à sugestão, a apresentadora respondeu que a ideia não era realista. No entanto, como o ouvinte insistiu no pedido de auxílio, a apresentadora acabou por desligar a chamada telefónica.