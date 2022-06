Turismo | Ocupação hoteleira cai para 34,2% em Maio

DR

A taxa de ocupação média de quartos nos hotéis de Macau fixou-se em 34,2 por cento no mês passado, representado uma queda de 27,9 por cento comparando com o número de hóspedes registados em Maio de 2021.

Em termos de hóspedes, foram alojados 457.000 indivíduos nos hotéis de Macau, menos 39,9 por cento, em termos anuais.

De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), no mês passado, o número de hóspedes do Interior da China (338.000) caiu 48,8 por cento em termos anuais. No entanto, o número de hóspedes locais (87.000) cresceu 28,1 por cento.

Cumulativamente, nos primeiros cinco meses de 2022, a taxa de ocupação média foi de 37,3 por cento, ou seja, menos 14,1 pontos percentuais, relativamente ao período compreendido entre Janeiro e Maio de 2021. Contas feitas, até Maio de 2022 os hotéis de Macau hospedaram 2,2 milhões de pessoas, menos 24,4 por cento em relação ao ano passado.

Nota ainda que em Maio de 2022, o número de visitantes que participaram em excursões locais foi de 2.900, menos 65 por cento, face ao mês homólogo de 2021 e o de residentes de Macau que adquiriram serviços nas agências de viagens para ir ao exterior foi de 3.300, ou seja menos 88 por cento.