Museu do Palácio de Hong Kong | Um novo marco cultural

O Hong Kong Palace Museum (HKPM), localizado no Distrito Cultural de Kowloon Ocidental da Região Administrativa Especial de Hong Kong, foi inaugurado a 22 de Junho e a sua abertura ao público está prevista para 2 de Julho. Mais de 40.000 bilhetes foram vendidos ou reservados no prazo de oito horas no primeiro dia da venda pública, e todas as visitas gratuitas às quartas-feiras de Julho foram totalmente reservadas.

O HKPM, um novo marco cultural de Hong Kong, não só contribui para a atmosfera cultural da cidade, como também proporciona um novo local para residentes e visitantes locais aprenderem sobre o desenvolvimento da civilização e cultura chinesas. “Este é um grande presente da pátria para Hong Kong”, disse Louis Ng, director do HKPM.

Mais de 900 peças de tesouros da colecção do Museu do Palácio, em Pequim, serão expostas nas exposições de abertura. Desde pinturas e artigos em bronze a bordados e arquitecturas antigas, as exposições abrangem os 5.000 anos de história da civilização chinesa, abrangendo todas as categorias da colecção do Museu do Palácio, incluindo 166 peças de relíquias culturais de primeira classe do país.

Esta será a maior e mais elevada exposição de património cultural do Museu do Palácio fora do continente, desde a sua criação em 1925.

Os trabalhos preparatórios para as exposições começaram em 2018, com o Museu do Palácio a contar com uma equipa de peritos e académicos de renome, em colaboração com a equipa curatorial do HKPM.

“É óptimo exibir as peças de relíquias culturais de Hong Kong, o que reflecte o apoio do governo central ao desenvolvimento dos empreendimentos culturais de Hong Kong”, disse Ng, acrescentando que as exposições do Museu do Palácio irão apresentar uma festa cultural aos residentes de Hong Kong, contando-lhes a longa história e a esplêndida cultura da pátria.

O HKPM encarna a excelência da cultura tradicional chinesa, como se pode ver pela concepção e construção do edifício. O edifício do museu é largo na parte superior e estreito na parte inferior. As paredes exteriores são embutidas com 3.999 peças de azulejos curvos vidrados.

O museu adopta o conceito distinto de “Eixo Central”, e são também apresentados elementos culturais tradicionais chineses, tais como portas vermelhas decoradas com caracóis dourados.

“A promoção da cultura tradicional chinesa é uma das nossas tarefas importantes”, disse Betty Fung, directora executiva da West Kowloon Cultural District Authority, acrescentando que é também a aspiração e missão original do estabelecimento do HKPM.

Ela disse que o HKPM irá avançar activamente com a publicidade da cultura e história da pátria após a sua abertura, reforçando a confiança cultural dos residentes de Hong Kong no país, especialmente entre os jovens.

“Quando era criança, desejava realmente poder visitar os magníficos palácios de Pequim”, disse Muk Ka-chun, professor da Escola Pui Kiu em Hong Kong, acrescentando que esperava apreciar as relíquias culturais do Museu do Palácio de Pequim. Ele acredita que uma visita ao HKPM permitirá aos jovens de Hong Kong aprender mais sobre a história honrada pelo tempo e a rica civilização da pátria, cultivar a sua identidade cultural e confiança, e lançar as bases para que se tornem disseminadores, herdeiros e promotores da cultura tradicional chinesa. “Espero poder trazer os meus alunos para o museu assim que este abrir”, disse Muk.

Treze peças de artefactos do Museu do Louvre em Paris, França, serão também exibidas no HKPM depois da sua abertura. Ng acredita que isto reflecte a lógica por detrás da criação do HKPM, que é não só herdar e promover a cultura tradicional chinesa, mas também promover o intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente.

Fung disse que o HKPM irá reforçar activamente a cooperação com museus internacionais, contando ao mundo as histórias da China, incluindo as histórias de Hong Kong.