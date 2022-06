Confirmada visita de Xi Jinping a 1 de Julho para aniversário da RAEHK

DR

A polícia de Hong Kong confirmou ontem que o Presidente Xi Jinping vai visitar a cidade esta semana, para celebrar o 25º aniversário do retorno da ex-colónia britânica à soberania chinesa.

Xi vai participar em vários eventos oficiais, incluindo a tomada de posse do próximo líder de Hong Kong, na sexta-feira, disse o comissário assistente da polícia Lui Kam-ho, em conferência de imprensa.

Trata-se da primeira deslocação de Xi fora da China continental, desde o início da pandemia do novo coronavírus, há cerca de dois anos e meio. Isto ocorre numa altura em que Hong Kong enfrenta um novo pico de infecções.

O aniversário é altamente simbólico para Xi Jinping, que quer ser o impulsionador do “rejuvenescimento nacional”, quando se prepara para iniciar um terceiro mandato de cinco anos, no Congresso do Partido Comunista, que se realiza no Outono.

Medidas de segurança vão ser implementadas, para proteger Xi Jinping, incluindo zonas de segurança e o encerramento de estradas nas proximidades do local da cerimónia, disse a polícia. Na zona já foram erguidas barreiras. “Não toleraremos qualquer acção que possa interferir e prejudicar a operação de segurança”, advertiu Lui.