Pandemia | LegCo de Hong Kong aprova nova ronda de apoios financeiros

Os deputados do Conselho Legislativo de Hong Kong (LegCo) aprovaram esta terça-feira a sexta ronda de apoios para o Fundo Anti-Epidémico no valor de 27 mil milhões de dólares de Hong Kong.

Numa nota divulgada na terça-feira à noite, citada pela Xinhua, Carrie Lam disse que os departamentos públicos do seu Governo devem implementar plenamente as medidas de apoio. Esta nova ronda de apoio inclui 48 medidas que vão beneficiar 67 mil negócios e operadores, sem esquecer cerca de 750 mil residentes mais carenciados. Algumas das propostas prevêem o pagamento de dez mil dólares de Hong Kong a quem perdeu o emprego nesta quinta vaga da pandemia ou para os que estiveram desempregados no último mês.

Segundo o portal HK Free Press, a discussão no LegCo não esteve isenta de críticas, com alguns deputados a questionarem até que ponto estas propostas são suficientes para ajudar a população desempregada ou em regime de licença sem vencimento.

Carrie Lam adiantou que, com o pleno apoio das autoridades de Pequim, e em cooperação com a comunidade local, o Governo vai continuar o desafio de lidar com a pandemia no território. A governante apelou a que os residentes se mantenham confiantes neste período difícil, tendo apelado novamente à vacinação.