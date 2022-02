História | Wang Suoying traduziu primeiros relatos portugueses sobre a China

Acaba de ser publicada uma compilação dos primeiros relatos portugueses sobre a China feitos por missionários católicos. A tradução está a cargo da docente e tradutora Wang Suoying, que se jubila na próxima segunda-feira

O Instituto Cultural (IC) publicou uma colectânea dos primeiros relatos escritos no século XVI por portugueses que visitaram a China, traduzidos para chinês por Wang Suoying, pioneira da introdução do ensino da língua chinesa como unidade curricular nas universidades portuguesas, na década de 1990.

A “Antologia dos Viajantes Portugueses na China” inclui textos dos missionários católicos São Francisco Xavier, Melchior Carneiro Leitão e Gaspar da Cruz, do feitor João de Barros e do soldado Galeote Pereira, assim como excertos da ‘Peregrinação’, de Fernão Mendes Pinto.

Num comunicado, o IC sublinhou que o objectivo é permitir aos leitores chineses “compreender melhor” tanto a história da chegada dos portugueses à China como a imagem da dinastia Ming aos olhos dos ocidentais. Foi durante a dinastia Ming, que governou a China de 1368 a 1644, que Portugal obteve o reconhecimento formal, em 1557, da base comercial portuguesa estabelecida em Macau.

Jubilação dia 21

Wang Suoying é docente na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade de Aveiro. Natural de Xangai, vive há mais de 20 anos em Portugal, estando também ligada ao ensino do chinês no Centro Cultural e Científico de Macau. Juntamente com o marido, Lu Yanbin, Wang Suoying é autora de autores de diversos manuais escolares, entre os quais um Dicionário Conciso de Chinês-Português.

Em 2014, o casal integrou a lista das dez figuras homenageadas na gala “a Luz da China”, uma iniciativa do ministério da Cultura chinês, na primeira distinção do género atribuída a personalidades ligadas a Portugal.

Wang Suoying foi também a primeira presidente da Associação Portuguesa dos Amigos da Cultura Chinesa, formada em 2018 para “promover a compreensão e a amizade” entre Portugal e China.

Na próxima segunda-feira, dia 21, a docente e tradutora será jubilada pela Universidade de Aveiro, que descreve, em comunicado, que esta “teve um papel muito importante na leccionação da língua chinesa ao longo de todos estes anos”, além de ter sido “um elemento fundamental no estabelecimento de protocolos de cooperação com diversas universidades chinesas que têm enviado para a Universidade de Aveiro muitos estudantes”. A instituição de ensino superior destacou também o papel de Wang Suoying na criação do Instituto Confúcio.