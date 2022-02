Covid-19 | Portugal passa a reconhecer vacina da Sinopharm

À semelhança do que já acontecia noutros países da União Europeia, Portugal passou a reconhecer a vacina da Sinopharm ministrada em Macau, para efeitos de emissão do certificado digital de vacinação. Cidadãos portugueses que optaram pela vacina deixam de ter de apresentar teste negativo à covid-19 ao entrar no país e circular no espaço europeu

As autoridades de saúde de Portugal passaram a reconhecer, desde ontem, a vacina inactivada da Sinopharm utilizada em Macau para efeitos de emissão do Certificado Digital da União Europeia relativo à covid-19. A informação, que consta numa circular assinada pela directora Geral de Saúde, Graça Freitas, e pelo presidente do Infarmed, Rui dos Santos Ivo, foi divulgada pela secção do PS-Macau, que afirma ter tomado diligências nesse sentido junto do MNE e do Ministério da Saúde de Portugal.

“A partir de hoje [ontem], 8 de Fevereiro de 2022, os cidadãos portugueses que administraram (…) em Macau a vacina ‘SINOPHARM BIBP VERO CELL’, com a apresentação do certificado de vacinação completo emitido pelas autoridades locais, esta vacina passa a ser reconhecida em Portugal”, pode ler-se numa nota assinada secretário da secção do PS-Macau, Vitor Moutinho.

Circular sem restrições

Em declarações à TDM-Rádio Macau, Vitor Moutinho apontou a importância do reconhecimento do fármaco, dada a existência de muitos portugueses que residem, não só em Macau, mas noutras partes do mundo e que se encontram inoculados com a vacina da Sinopharm, permitindo assim evitar constrangimentos como a obrigatoriedade de apresentar testes negativos à covid-19 para entrar em Portugal ou circular livremente no espaço europeu.

“O Infarmed e a DGS perceberam finalmente que há um conjunto bastante alargado de cidadãos portugueses que vivendo em Macau ou noutras partes do mundo, como o Brasil e Angola, lhes foi administrada voluntariamente ou, por não terem opção, a vacina da Sinopharm inactivada”, começou por dizer.

“Foi uma luta que começou há mais de meio ano porque havia outros países da UE que já reconheciam a vacina da Sinopharm e Portugal ainda não o estava a fazer. Isso estava a criar um conjunto de constrangimentos aos portugueses, que optaram por essa vacina, e que para se deslocarem a Portugal tinham de cumprir um outro conjunto de requisitos que se tivessem optado por outra vacina não tinham necessidade de fazer”, acrescentou.

Desta feita, explicou também o responsável, qualquer cidadão português inoculado com a vacina da Sinopharm está agora habilitado para pedir a emissão de um certificado digital de vacinação, que permite circular livremente em Portugal e na União Europeia.

Recorde-se que antes da actualização da medida, a vacina da BioNTech era a única ministrada em Macau reconhecida pelas autoridades portuguesas.