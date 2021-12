Fundação Macau premeia 250 fotografias no âmbito do projecto “Memória de Macau”

A Fundação Macau (FM) premiou 250 fotografias no âmbito do projecto “Memória de Macau”, incluindo 30 prémios de excelência destinados a fotografias tão diversas como a que retrata uma publicidade do antigo Hotel Boa Vista do início do século XX, bem como outras imagens de colecções privadas.

Deste grupo de imagens, 20 ganharam o prémio do público. Estas distinções surgem após a FM ter dado início a um concurso de recolha de documentação digital com o tema de lojas e espaços comerciais fundados no território antes de 1990. Este processo de recolha decorreu entre Maio e Dezembro, tendo a FM acolhido 1400 imagens e fotografias, segundo um comunicado.

Jorge Veiga Alves, que residiu em Macau entre 1986 e 1994, tem o número mais elevado de fotografias premiadas na categoria de “excelência”. São nove fotografias, feitas entre 1987 e 2016, e que retratam várias actividades comerciais locais. De entre os criadores das 200 imagens distinguidas com menções, Jorge Veiga Alves foi também o fotógrafo que teve maior número de fotografias incluídas nesta categoria, um total de 42 fotografias feitas entre 1987 e 2016.

Antigos negócios

Também o coleccionador Hon In Ng disponibilizou três fotografias antigas, uma das quais uma foto de um autocarro da extinta “Companhia de Auto-Omnibus da Taipa”, dos anos 60, uma da “Farmácia Shanghai” nos anos 50, hoje já desaparecida, antigamente situada na avenida de Almeida Ribeiro. Consta também uma outra imagem de Hon In Ng, nomeadamente sobre a Fábrica de Vinho Chinês ‘Tai Cheong, fundada nos anos 40 e que fechou portas em 2019.

A designer e artista local Venus Chan recebeu também um prémio de “excelência” com uma fotografia da sua colecção, datada de 1936, do antigo edifício da Associação Comercial de Macau, na Rua do Pagode. Também a gelataria “Lai Kei Sorvetes”, a única loja distinguida de “excelência” como participante no concurso, apresentou duas fotografias das suas antigas actividades comerciais. Ambas as fotografias mostram o fundador do comércio, Kuok Lai Keng, e uma está datada de 1933.

O projecto “Memória de Macau” vai estar disponível para receber mais imagens, sendo que as fotografias premiadas estarão disponíveis na colecção digital da FM.