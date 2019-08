A Fundação Macau (FM) lança amanhã o website da cultura e da história do território – com o título “Memória de Macau” –, onde serão partilhados conteúdos históricos e culturais sobre o território e a sua gente, disponibilizados nas línguas chinesa e portuguesa.

O novo sítio electrónico é um projecto com alguns anos, que avança agora como plataforma online sobre a história da cidade. A “Memória de Macau” consiste numa base de dados históricos, para preservar imagens das vivências da população, arquitecturas e costumes populares, além de outros documentos e materiais de referência, coligidos e disponibilizados ao público através de funções de pesquisa e de interacção.

Os utilizadores vão poder registar-se como membros, participar em jogos de perguntas e respostas, partilhar fotografias sobre diferentes épocas da história de Macau, deixar comentários, votar em sondagens, entrar em concursos, entre outras possibilidades resultantes das novas tecnologias e do tratamento da big data.

O projecto conta, desde a sua criação, com os apoios do Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China e dos principais serviços do Governo da RAEM, incluindo diversos sectores sociais e associações não governamentais, além da participação dos residentes “que partilharam connosco os dados preciosos e as suas opiniões, de modo a que o website contenha dados diversificados para partilhar com o público”, conforme assinala a FM em comunicado de imprensa.

Para acompanhar o lançamento do novo domínio – www.macaumemory.mo – estão previstas também exposições e palestras, que integram as comemorações do 20º Aniversário do Retorno de Macau à Pátria.