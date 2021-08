Covid-19 | Quarentena e teste para contactos próximos de infectados 

Quem esteve em contacto próximo com dois dos quatro infectados com covid-19 deve fazer quarentena de dois dias e dois testes de ácido nucleico em três dias. Os residentes infectados foram interrogados pela Polícia Judiciária e divulgaram novas paragens dos seus percursos, incluindo duas lojas de telemóveis no Fai Chi Kei e Rua Coelho do Amaral

O Centro de Coordenação e de Contingência do novo tipo de coronavírus decretou novas medidas para quem esteve em contacto próximo com dois dos quatro infectados do recente surto local de covid-19. Os funcionários e clientes da sede do banco ICBC, no edifício Landmark, vão ter de fazer dois testes no período de três dias. Já os funcionários que trabalham no oitavo andar do edifício da Associação Geral das Mulheres vão ser sujeitos a quarentena por apenas duas noites, além de realizarem o mesmo número de testes. Os funcionários da recepção que trabalham no terceiro andar do edifício da Administração Pública também estão sujeitos às mesmas regras.

Entretanto, foram divulgadas novas informações quanto ao percurso de dois dos quatro infectados, que foram interrogados pela Polícia Judiciária (PJ).

No dia 31 de Julho ambos entraram em duas lojas de telemóveis, da CTM, situada no edifício The Praia, no Fai Chi Kei, e da Hutchinson, na Rua Ferreira do Amaral. Segundo o canal chinês da Rádio Macau, um dos infectados estava de baixa para acompanhamento de doente e terá feito deslocações nos dias 29 e 31 de Julho.

“Foi através do interrogatório [da PJ] que os dois pacientes se conseguiram lembrar do seu percurso, mas ainda vamos tentar apurar se haverá mais informações nos próximos dias. Os dois pacientes não tinham certeza das suas deslocações nesses dias e pedimos a colaboração dos agentes da PJ para um só interrogatório. Se houver necessidade, vamos convidar os agentes para nos ajudar”, referiu Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Coordenação.

A responsável não conseguiu adiantar se a informação foi ocultada propositadamente. “Segundo a lei, qualquer pessoa que oculte informação de propósito, causando a transmissão do vírus, tem de assumir as responsabilidades.

Há normas claras sobre isso, mas será que as duas pessoas ocultaram a informação? Ainda estamos a analisar.”

A responsável frisou que a implementação de um “código de deslocação segura” poderia ser “uma boa solução” para saber os percursos de pessoas de contacto próximo com infectados.

UM com teste negativo

Entretanto, o edifício da Administração Pública fechou ao público, abrindo portas na segunda-feira após a desinfecção completa. Cerca de 600 funcionários públicos que trabalham neste edifício já foram testados. Também o edifício da Associação Geral das Mulheres fechou portas.

Um funcionário da Universidade de Macau (UM) esteve, no dia 27 de Julho, no mesmo restaurante que um dos quatro infectados, incidente que o levou a fazer o teste de ácido nucleico na quarta-feira, com resultado negativo. Numa nota de imprensa, a UM informa acompanha a situação e que irá adoptar novas medidas preventivas caso seja necessário.

Tai Wa Hou, responsável pelo programa de vacinação, adiantou que 40 por cento dos funcionários públicos foi vacinado. Sobre as eleições, agendadas para 12 de Setembro, Leong Iek Hou referiu que a Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa foi contactada, mas nada foi dito sobre um possível adiamento.

Burla | PJ alerta para chamadas de falso funcionário dos SSM

A Polícia Judiciária (PJ) alertou ontem para uma alegada burla telefónica em que um falso funcionário dos Serviços de Saúde entra em contacto com as vítimas dizendo que “um documento importante dos Serviços de Saúde ainda não foi levantado”. Num comunicado divulgado ontem, a PJ diz que o caso foi reportado por um cidadão que, ao ouvir a gravação em cantonês e mandarim, desligou de imediato a chamada. “Até ao presente, a PJ não recebeu nenhuma queixa relacionada com uma situação deste tipo. Contudo, os burlões mudam sempre as formas de actuação, pelo que a PJ alerta os cidadãos para prestarem a maior atenção e tomarem medidas preventivas”, pode ler-se na mesma nota.

Testes | Leong defende participação de médicos privados

O deputado Leong Sun Iok considera que, na eventualidade de novas rondas de testagem em massa da população, o Governo deverá requisitar o contributo de profissionais de saúde do sector privado. Citado pelo jornal Ou Mun, o deputado sugere ainda que antes que seja necessária uma nova ronda de testagem, o Executivo deve dar formação a estes profissionais, reduzindo assim a pressão acumulada dos trabalhadores da linha da frente do sector público que mostraram ser “em número insuficiente”.