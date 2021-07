Tóquio 2020 | Atiradores Jiang e Pang dão à China primeiro ouro por equipas mistas

Os atiradores Jiang Ranxin e Pang Wei garantiram hoje à China o primeiro ouro olímpico de sempre no estreante evento em Tóquio2020 de pistola de ar a 10 metros por equipas mistas, no Asaka Shooting Range.

Jiang Ranxin, de 21 anos, e Pang Wei, de 35, impuseram-se na final por 16-14 à dupla russa a competir sob bandeira do seu comité olímpico, formada por Vitalina Batsarashkina, de 24, e Artem Chernousov, de 25, que ficou com a medalha de prata.

No duelo para chegar à medalha de bronze venceu a dupla ucraniana formada por Olena Kostevych, de 36 anos, e Oleh Omelchuk, de 38, que derrotou por 16-12 a equipa mista sérvia constituída por Zorana Arunovic, de 34, e Damir Mikec, de 37.

Pang Wei e Jiang Ranxin, que participa pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, garantiram o bronze nos eventos individuais da pistola de ar a 10 metros durante o fim de semana.

O atirador Pang Wei garantiu nos quartos Jogos em que participa a segunda medalha de ouro olímpica da sua carreira, após ter subido ao lugar mais alto do pódio em Pequim2008. No Rio2016, Pang Wei terminou no terceiro lugar.