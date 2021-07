Literatura de Outro Planeta – Sayaka Murata

O objetivo da organização social é a manutenção da paz. A manutenção da paz garante a sobrevivência da espécie humana. Qual a melhor forma de organização social? Sayaka Murata é uma autora claramente fascinada por perguntas desta natureza. A sua reflexão é contemporânea e o seu ponto de vista geográfico é o Japão. Japão, esse país com uma vasta tradição de pérolas de ficção científica sobre o conflito espiritual entre a máquina e o humano. Tópico que não se esgota na época da recuperação económica dos anos 80. Não se esgota no manga e no anime que nos rechearam a infância com visões filosoficamente proféticas de distopias tecnológicas. Na realidade, talvez ainda estejamos só a começar a explorá-lo. A autora de “Loja de conveniência” tem um posicionamento muito específico na abordagem à realidade robótica. Não a considera propriamente distópica porque não a considera irreal e, precisamente por isso, também não a considera futuro. Em “Uma Questão de Conveniência” o leitor é convidado a entrar na vida de Keiko que, aos 36 anos, não tem outro objetivo na vida que não, simplesmente, sobreviver. O seu trabalho na loja de convivência é rigorosamente sistematizado. É um procedimento colocado em prática que lhe permite executar determinadas funções durante um determinado período de tempo – que lhe permite determinado salário que é o suficiente para um apartamento minúsculo e para comer. Como uma máquina, Keiko é uma extensão do lugar onde trabalha. Amar ou procriar nada lhe dizem e, no entanto, não consegue encontrar forma de a deixarem em paz. Familiares, colegas, amigos, ninguém compreende a falta de “sentimentos humanos” de Keiko.

Esta capacidade em transmitir uma simplicidade profundamente perturbadora encantou milhares de leitores e garantiu à autora um dos mais apetecíveis prémios literários do país, o Akutagawa.

Em “Terráqueos”, temos uma repetição da grelha de leitura filosófica sobre a ideologia vigente do sistema de organização social. A palavra “sobreviver” é a mais repetida em todo o livro. A autora afirma a sua vontade em ser diferente num mundo de normalidades (e consequente normalização). Desta vez, vai mais longe. Desafia limites que pouca ficção desafiou. Num cenário de um Miyazaki tétrico, a personagem e a sua inocência de pensamento contam-nos uma história de abuso parental, abuso sexual, incesto juvenil e doença mental. Tudo incorporado na existência psicótica do planeta Popinpobopia. O planeta de onde é proveniente um pequeno alienígena que parece um rato fofo que vai dando instruções à pequena Natsuki. Até que essas instruções se traduzem em homicídio, isolamento social e, como cereja no topo do bolo, canibalismo. Este resumo é simultaneamente sinistro e absurdo. Observemos a capa do livro na sua versão inglesa. O tal rato alien, uma fonte quase infantil das letras e umas estrelas. A autora gere assim a fronteira entre a verosimilhança e a metáfora, o literal e a caricatural – e eu diria que aqui está um dos principais problemas que muitos leitores encontram neste livro. É uma abordagem que cairia no chavão do experimentalismo porque não se pode dizer, de forma definitiva, qual é o lugar da autora quando nos compõe a puerilidade macabra destas páginas mas estou convencida que não lhe falta um grande sentido de humor (negro, claro está). Na segunda parte do livro, quando a pequena Natsuki é agora uma mulher na casa dos trinta, vamos encontrar as mesmas problemáticas que vimos já com Keiko – torna-se esclarecedor que a autora pretende debruçar-se com maior profundidade sobre um tema e esse tema é o da procriação. Não diria que o teor da exploração da questão da procriação detivesse em si uma visão intrinsecamente feminista. Em ambos os livros, a construção de um falso casal surge como símbolo externo de normalidade e conformismo perante a vigilância apertada dos outros.

Também neste livro é levantada a hipótese: e se a nossa organização em núcleos familiares for só uma construção social? E ainda que fosse mais simples resumir o livro a esta questão, a verdadeira questão parece-me outra. Para além da crítica ao capitalismo e ao conservadorismo, o livro parece sugerir que o ser humano é movido por um impulso de preservação da espécie que é inane, absurdo. Nesta etapa, o campeonato não é pensar modelos de organização social ou ideologia política, é simplesmente reconhecer que filosoficamente o ser humano é feito por “componentes” de uma “fábrica” da qual nunca será gerente. Sem forma de conhecer o seu verdadeiro propósito, continua a existir porque é tudo o que sabe e, pelos vistos, melhor seria se soubesse antes morrer. Perguntas pesadas entre uma experiência estética e sensorial que estão a chamar tanto a atenção do mundo literário. “Terráqueos” de Sayaka Murata parece um livro de outro planeta e quem não gostaria, eventualmente, de conhecer o espaço?