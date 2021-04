Segundo acto – Cena 5

O Capitão aquiesce, enternecido. O Major já recuperou totalmente do engasgo de há pouco e volta a reacender o seu Cubano. Os dois ficam em silêncio durante algum tempo, olhando para Gonçalo que continua a balbuciar sem se fazer ouvir. Estão os três sozinhos nesta sala subterrânea de alta segurança.

Major

[indicando Gonçalo]

O que é que vamos fazer com aquele peixe-bolha?

Capitão

[hesitante]

Pois… estava à espera das ordens do meu Major?

Major

[surpreendido]

Qual Major?!

Capitão

Do senhor!

Major

Qual senhor?!

O Major desata a rir às gargalhadas, mas desta vez não se engasga. E ainda consegue baforar pelo meio. O Capitão está mais perdido que uma carta sem remetente numa saca de carteiro dos CTT.

Major

Ou o Capitão endurece a espinha, ou toda a gente o vai pisar como se fosse relva num parque municipal.

Capitão

[esforçando-se]

Sou da opinião de que o devemos deixar ali ficar. Ele há-de ter um plano. Se for inimigo, há-de ter ordens. Se foi um erro de cálculo, ele dará pelo erro e saberá melhor do que nós o que fazer. Se tem uma missão específica e não nos quer mal, não tardará a partilhar connosco o seu propósito.

Major

E nós, nada?

Capitão

[inseguro]

Não percebo…

Major

E nós, não fazemos nada?

Capitão

Propus que esperássemos, meu Major.

Major

[desagradado]

Eu percebi… acha que sou estúpido?

Capitão

[medroso]

Claro que não, meu Major!

Major

[irado]

E esperar é o quê, meu merdas?!

Capitão

Eh… neste caso é aguardar activamente…

Major

[explodindo]

Aguardar activamente é para os panilas e as putas!

Uma pequena poça de urina começa a formar-se ao lado da bota esquerda do Capitão. Ele sua por todos os poros e faz um grande esforço para não olhar para ela. O Major repara e resolve fingir que não se deu conta da fraqueza do seu subordinado.

Major

[acalmando]

Aguardar activamente…? Puta que o pariu mais as suas curiosidades semânticas!

Capitão

[aniquilado]

Perdão, meu Major.

Major

[apaziguador]

Acalme-se, vá… [pausa] É desesperante, sabe… de cada vez que temos oportunidade para ombrearmos com as maiores potências mundiais… acontece o mesmo. [pausa] Aguardamos… aguardar é um acto passivo, Capitão. Deveríamos esquartejar o corpo dessa gelatina humana que está para ali a borbulhar um discurso inaudível e aguardar que viessem reclamar o corpo ou a vingança… e deveríamos estar armados até aos dentes. E quando aqui chegassem, nem lhes daríamos tempo para dizer um boa tarde… descarregávamos o arsenal todo em cima deles, fossem homens, ratos ou bonequinhos verdes com antenas. Porque é assim que um povo orgulhoso e com eles no sítio faria… é assim que D. João II quereria que o fizéssemos. E também é assim que o nosso presidente do conselho de ministros quereria que o fizéssemos. Mas estamos condenados a esperar… e a aguardar activamente… que nem cadelas no cio.

Capitão

Quais são as suas ordens, meu Major?

Major

Ordens?

Capitão

Sim, meu Major?

Major

Em relação a…?

Capitão

Ao homem ali deitado.

Major

Pois…

Capitão

Então, parece-me que o melhor é mesmo aguardarmos activamente, meu Major.

Major

[corando de vergonha]

Como disse!?

Capitão

O meu Major ladra, ladra, ladra… diz que faz e acontece… faz-me lembrar um rafeiro que os meus avós tinham em Figueira de Castelo Rodrigo… quando estava preso ladrava até ficar rouco e saltava e esperneava… quando o soltavam, encolhia-se a um canto…

Major

[irado]

COMO TE ATREVES, LEGUME!?

Capitão

Eu mijei-me pelas pernas abaixo… sabemo-lo. Mas se o meu Major dissesse mata, eu matava. Se dissesse beija, eu beijava… mas o meu Major só fala do que nunca acontece e vive lá nas suas fantasias do quinto império bélico-lusitano… e tudo o que imagina mete picha, já reparou, meu Major? Ele é bazucas e espingardas e balas grandes e gordas… tudo picha. Como essa que tem na boca, agora… mas tomar uma decisão é que nada…

Major

[humilhado]

Meu cabrão, Hades apodrecer numa cela!

Capitão

Hades!? Como é que chegaste a Major, minha borboleta de cativeiro.

O Major engasga-se outra vez e é dominado por um violento ataque de tosse que o obriga a sentar-se na sua cadeira. Pousa as mãos abertas no tampo da secretária e espera que o ataque de tosse passe, mas não tira o charuto da boca. Este continua a fumegar entredentes. O Capitão tira uma faca de mato que tinha escondida nas costas.

Capitão

[possuído]

Die Welt braucht keine Feiglinge!

O Capitão avança para o Major, empunhado o facalhão. Espeta-o com toda a força nas costas da mão direita do Major. Este grita, sem deixar de morder o charuto, e com a mão esquerda abre uma gaveta e tira de lá um revólver. O Capitão agarra na mão esquerda do Major e torce-a até a arma estar apontada a ele. O Major, aplicando toda a sua força, solta a mão direita e levanta-a à altura da cara do Capitão, ainda com a faca espetada nas costas da mão e com a lâmina a sair pela palma ensanguentada, e espeta-a no olho esquerdo do Capitão. Este ainda tem tempo de disparar a arma e os miolos do Major explodem e pingam um pouco por todos os lados. O Capitão cai com as ventas no tampo da mesa, inanimado.