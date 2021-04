Segundo acto – Cena 4

Os dois militares ficam em silêncio, nada mais há para dizer a propósito do assunto Os Panteras vs Os Pantufas. O Major volta a cruzar os pés em cima do tampo da secretária e reacende o seu canhão Cubano. O Capitão acende um cigarro. Os dois fumam em silêncio. Gonçalo continua a articular o seu discurso, inaudível, mexendo a boca, e só a boca, incessantemente. O Major olha-o, intrigado.

Major

[indicando Gonçalo]

E agora temos ali aquele peixe fora d’água… raios m’ partam! De onde é que ele apareceu?

Capitão

[suspira]

Está cá desde ontem… ninguém o viu entrar. Não se sabe como é que ele entrou.

Major

Mas ele… surgiu… apenas? Isto é uma base militar altamente secreta… Ou pensávamos nós que era! Está a dizer-me que aquele indivíduo, com roupas estranhas – será uma farda militar desconhecida? – passou despercebido por todos os portões e todas as portas, sem dar cavaco a ninguém e deitou-se aqui para dar à guelra?

Capitão

Meu Major, parece-me impossível que alguém possa chegar aqui sem ser identificado, pelo menos, em três pontos: o portão principal, o portão intermédio – antes de começarmos a descer aos pisos subterrâneos – e a porta azul, antes desta sala onde nos encontramos agora. E isto é num dia calmo… eu já cheguei a ser identificado sete vezes antes de aqui chegar.

Major

[interrompendo]

E muito bem!

Capitão

E muito bem, sim, meu Major!

Major

[rindo]

Ó homem, relaxe.

Capitão

[sorrindo, atrapalhado]

Sim, meu Major…

Major

O som do coro bem melado nada tinha de meloso…

Capitão

[confuso]

Perdão?

Major

[rindo]

O som do coro bem melado nada tinha de meloso.

Capitão

[a medo]

Não percebo.

Major

Pois não… Mas a culpa não é sua. [pausa] Nem minha…! O som do coro bem melado nada tinha de meloso… [pausa] Coisas minhas… Gosto de poesia, sabe. [pausa] Significa que o som do coro, o que quer que cantavam, fosse a letra ou a melodia, era doce, mas não era piegas… que era suave, mas não era insípido.

Capitão

Compreendo…

Major

[indica Gonçalo]

Bem pode ser isto o que aquele pobre peixe está para ali a borbulhar. O som do coro bem melado nada tinha de meloso…

Capitão

Já sabemos o que ele está a dizer, meu Major.

Major

[surpreendido]

Desde quando?

Capitão

[hesitante]

Desde hoje de manhã?

Major

E falava de quê?

Capitão

Balbuciava… sobre vícios. Fumar, roer as unhas… vícios de boca, dizia ele.

Major

[olha desconfiado para Gonçalo]

Vícios de boca… será algum código?

Capitão

[baralhado]

Código, meu Major…?

Major

[humilhado]

Sim, código, porra… sabe o que é um código?! A águia aterrou!? [pausa] A marreta está no ar?! Dêem-lhes música?!

Capitão

Sim, meu Major!

Major

E ENTÃO?!

Capitão

Não nos parece ser um código…

Major

[desconfiado]

E como é que souberam o que ele estava a dizer?

Capitão

Um dos oficiais tem um filho surdo-mudo e aprendeu leitura labial e língua gestual portuguesa…

Major

Língua quê!?

Capitão

Língua gestual portuguesa, meu Major.

Major

Certo… e sabe ler lábios?

Capitão

Sei, meu Ma… SABE, MEU MAJOR!

Major

Não grite!

Capitão

Perdão, meu Major!

Major

Mas, afinal, quem é que sabe ler os lábios e falar não-sei-quê Portuguesa… é você?!

Capitão

[inseguro]

Eh…

O Major levanta-se, pousa os punhos no tampo da secretária e continua a falar com o canhão Cubano entredentes.

Major

Sabe quem é que lê muito bem lábios?

Capitão

[apanicando]

Não, meu Major…

Major

[sorrindo, malicioso]

SÃO AS PUTAS E OS PANELEIROS!

O Major desata a rir alarvemente até se engasgar num pedacito de tabaco mais maroto que saiu do charuto em direcção ao seu goto. Tosse tanto que às tantas começa a ficar muito vermelho e a bater com os punhos no tampo da mesa. O Capitão aproxima-se para o auxiliar, preocupado, e dá-lhe uma pancada nas costas para o desengasgar. O Major responde com um socão no queixo do pobre coitado que veio em seu auxilio, deixando-o estendido no chão. O Major recompõe-se, bebendo água do seu cantil. Depois, despeja o resto da água na cara do Capitão. Este acorda em pânico, como se tivesse sido arrancado das portas do inferno. Levanta-se a custo e recompõe a farda.

Major

Mas o que é que ele estará a dizer agora?

Capitão

[assustado]

Ele fala… [pausa] É muito lento, demora duas a três horas para completar uma frase. É quase como se estivesse… [hesita]… como se estivesse…

Major

Desembuche!

Capitão

Como se estivesse desfasado…

Major

Desfasado?!

Capitão

Sim, meu Major?

Major

De quê?

Capitão

Dele mesmo, meu Major. [pausa] Tudo nele indica estar numa normalidade, perdoe-me a expressão. O discurso é lógico, embora irrelevante. Não há razão para acreditar que se trate de um código… os peritos assim o disseram. Não encontram um padrão reconhecível ou disfarçado, nada… Além de que não há ninguém para o ouvir, ou ler, neste caso, apenas o meu Major e eu.

Major

Certo… [pausa] Mas, afinal, quem é o oficial que sabe ler os lábios e a gestual-não sei-quê?

Capitão

[a medo]

Sou eu, meu Major.

Major

Já desconfiava! [pausa] Perdoe-me a insensibilidade de há pouco… das putas e não sei que mais… às vezes sou um porco.