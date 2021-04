Segundo Acto – Cena 1

Estamos agora numa estufa com paredes de plástico bastante espessas. A luz branca e fria que inunda o espaço vem das lâmpadas fluorescentes no tecto. Gonçalo está deitado no chão, encostado a uma das paredes de plástico. Uma porta, também plastificada, abre-se e entram dois cientistas com fatos de protecção integral, máscaras, toucas, viseiras, luvas e óculos. Uma tem aparelhómetros de medição e a outra vai tomado notas num bloco de folhas bastante usado. Gonçalo abre os olhos e fixa-os nos três investigadores. Faz menção de se levantar, mas o corpo não corresponde. Os olhos mexem-se nas órbitas e os dedos das mãos dão sinal de querer reagir, nada mais. Elas não dão pela sua presença na estufa.

Gonçalo

Podem ajudar-me? [pausa] Olá…! Aqui…

Uma das cientistas vai indicando o valor das suas medições, mas o volume da sua voz, bem como a articulação, parecem vindos de outro tempo. Tudo lhe sai arrastado, entrecortado e com eco.

Cientista Medidora

[mexendo no aparelhómetro]

Es… tá… á… á… á… á a… a… gra… var… ar… ar… ar…?

A cientista do bloco de notas e uma caneta fala também do mesmo modo, com voz arrastada e ecoante, como se chegasse ali vinda de outro tempo. Tira um pequeno gravador do seu bolso, pendura-o ao pescoço e carrega no botão vermelho.

Cientista Anotadora

Sim… im… im… im… im… im.

Cientista Medidora

Pronto… onto… onto. [pausa] Então… ão… ão… ão… a temperatura… ura… ura… ura… vinte e três graus… ês graus… ês graus… ês graus. [pausa] Humidade… ade… ade… ade… normal… al… al… al. [desiludida] Tudo normal… al… al… al.

Cientista Anotadora

[escrevinhando no bloco]

Ao vigésimo… ésimo… ésimo… terceiro dia… eiro dia… eiro dia… eiro dia, tudo igual… gual… gual… gual. [pausa] Não há alterações… ções… ções… significativas… ivas… ivas…

Cientista Medidora

O cheiro… eiro… eiro… é igual… al… al… al.

Gonçalo já nem os dedos das mãos consegue mexer. Mas os olhos continuam nas cientistas que ainda não deram por ele ali deitado.

Gonçalo

Os meus amigos não são meus amigos… eles não sabem que não são meus amigos, acham até que são excelentes amigos. Acham que é um privilégio eu poder ser amigo deles… têm-se muito em conta. Têm em conta o dinheiro que têm… o poder que têm… mas não têm noção da vontade que têm de ver os outros subjugados à sua influência…

Cientista Anotadora

Paro de gravar… ar… ar.. ar?

Gonçalo

De gravar o quê?

Cientista Medidora

Podes parar… arar… arar.

Gonçalo

O que é que está a gravar? Estás a gravar a nossa conversa? [pausa] Estava a falar dos meus amigos… dos que se acham meus amigos, aliás… queres que eu me cale.

As duas cientistas sentam-se no chão, no meio da estufa. A anotadora continua preparada para escrever, seja o que for. A medidora pousa os aparelhómetros no chão e suspira profundamente.

Cientista Medidora

Quando é que se assume o falhanço… sume o falhanço… sume o falhanço?

Gonçalo

Na amizade? [pausa] Nunca…

Cientista Anotadora

[encolhe os ombros]

Quem é que o tem de assumir… de assumir… de assumir?

Gonçalo

Na amizade? [pausa] Quem se sente mal…

Cientista Medidora

Quem?!

Gonçalo

Neste caso, eu… Eu é que me estou a queixar.

Cientista Anotadora

Sim… im… im. Quem… em… em?! Quem lidera… era… era… era? A equipa… ipa… ipa? Todos… odos… odos?

Gonçalo

Quem lidera a amizade? [sorri] Sim, é uma boa pergunta… já me ocorreu.

Cientista Medidora

Todos… odos… odos… odos. [pausa] Convém que todos admitam… mitam… mitam… Mas quem lidera, era… era… tem de ter colhões para verbalizar o falhanço… balizar o falhanço… balizar o falhanço… balizar o falhanço.

Gonçalo

Balizar o falhanço… [ri-se] Sinto-me mal no meu grupo de conhecidos – já não posso dizer que sejam amigos – assumo-o sem vergonha. Mas não sinto vontade de verbalizar nada… não vale a pena, nada irá mudar. Afasto-me… é mais fácil.

Cientista Anotadora

Eu não vejo falhanço… falhanço… falhanço, para já… ara já… ara já.

Cientista Medidora

Não?

A anotadora abana a cabeça negativamente. Os seus olhos rasgados e cada vez mais fechados dão a entender que deve estar a sorrir por trás da máscara.

Cientista Anotadora

É pouco tempo, ainda… inda… inda.

Cientista Anotadora

[pouco convencida]

Talvez… ez… ez… ez.

Gonçalo

Não é nada pouco tempo. [pausa] Há muito tempo que é óbvio… para mim. Quando os vejo competir pela atenção… como se ainda houvesse atenção possível para dar… pelo menos da minha parte… já chega. É o que eu penso, já chega. Não quero mais… vou-me afastar…

As duas cientistas levantam-se e deixam-se ficar caladas, olhando para todos os lados da estufa. Menos para Gonçalo, que continua deitado no chão.

Gonçalo

[continuando]

Desisto…

Elas retomam as medições, desta vez sem falar. A medidora anda dois passos, carrega no botão de um dos aparelhómetros e mostra o resultado à colega que imediatamente o anota no seu precioso bloco.

Gonçalo

Desisto?!

As duas terminam as suas medições e saem da estufa. Fecham a porta de plástico e desligam as fluorescentes, ficando apenas uma luz de presença alaranjada.

Gonçalo

Olá…! [pausa] NÃO ME CONSIGO MEXER!