Exposição | Maria Imaginário participa na “Art Bodega” em Hong Kong

A artista portuguesa Maria Imaginário leva este mês o seu trabalho até ao Oriente, no âmbito da exposição colectiva “Art Bodega”, a ser inaugurada na quinta-feira, em Hong Kong, e que tem a comida como tema central.

Em “Art Bodega”, serão apresentados trabalhos da artista portuguesa, bem como de dois artistas britânicos – Jon Bugerman e Timothy Gatenby, um sul coreano, Gunwoo Park, e um outro de Hong Kong, 2timesperday -, segundo informação disponível no comunicado de apresentação da mostra, enviado à agência Lusa.

Na exposição será possível ver-se, entre outros trabalhos, esculturas de chupa-chupas e rebuçados, em madeira e cerâmica, em tons pastel, de Maria Imaginário, e as reinterpretações de Timothy Gatenby de famosas personagens de animação, com produtos de ‘fast food’.

“Durante a pandemia, é difícil para todos sair de casa ou até fazer uma refeição num restaurante com amigos. Na situação actual, através de ‘Art Bodega’, esperemos que todos possam ser lembrados de que qualquer tipo de interação pessoal deve sempre ser valorizada, enquanto se aprecia ‘comida’ em forma de arte, que também pode ser servida como comida para o pensamento”, lê-se no texto de apresentação da mostra.

“Art Bodega” está patente até 26 de Março, no K11 Art Mall de Hong Kong, um centro comercial que integra e funciona como espaço expositivo com programação regular. O trabalho de Maria Imaginário, que vive e trabalha entre Lisboa e Londres, tem sido mostrado em feiras e galerias de arte em países como o Reino Unido, Portugal, França, Itália e os Estados Unidos. Maria Imaginário, que começou por pintar nas ruas em 2004, estudou Ilustração e Banda Desenhada no Ar.Co, em Lisboa.

Actualmente, define-se como artista multidisciplinar e, nos últimos anos, tem passado, de forma gradual, as histórias e personagens que cria de pinturas a duas dimensões para uma linguagem tridimensional, com a criação de instalações e esculturas de larga escala.