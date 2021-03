Palestra | USJ e Instituto Mateus Ricci discutem Confúcio quarta-feira

A palestra “Do Confúcio a Zhu Xi: A adopção do neo-confucionismo pelo jesuíta François Noel na philosophia sinica (1711)”, promovida pela Universidade de São José (USJ) e Instituto Mateus Ricci, vai ter lugar esta quarta-feira e conta com Thierry Meynard como orador. A conferência irá falar da obra “Philosophia Sínica”, do jesuíta francês François Noel, onde este aceita o conceito Taiji “como legítimo conceito de Deus no sentido filosófico”.

Isto porque “desde Matteo Ricci que os jesuítas na China sempre reconheceram o autêntico discurso de Deus nos escritos de Confúcio e da sua escola”, mas sempre rejeitaram a Escola do Princípio de Zhu Xi e dos seus conceitos Taiji, Li, Qi e guishen. Mas não foram apenas os missionários jesuítas que afastaram estes princípios dos seus estudos e escritos, mas também os cristãos chineses.

“Porque é que Noel era capaz de analisar o novo neo-confucionismo? Como é que ele fez isso? Quais as consequências para a teologia cristã? Estas questões são um convite para prosseguir com o diálogo entre o Confucionismo e o Cristianismo no século XXI”, adianta um comunicado. Thierry Meynard nasceu em França em 1963 e actualmente é professor e director do programa de doutoramentos no departamento de filosofia da Universidade Sun Yat-sen, em Guangzhou, China, onde lecciona filosofia ocidental e os clássicos latinos.

A palestra decorre entre as 18h30 e as 20h no espaço Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman de Macau (CCCN), na Calçada da Vitória 55.