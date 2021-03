Música | Orquestra Chinesa de Macau ao vivo no dia 26 no Centro Cultural

Está agendado para o palco do Centro Cultural de Macau mais um espectáculo de música clássica. “Flor da Juventude” é o nome do concerto que será protagonizado pela Orquestra Chinesa de Macau no próximo dia 26 de Março e que conta com a maestrina Chen Bing

É já no próximo dia 26 de Março que acontece, no grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), o concerto de música clássica “Flor da Juventude”, protagonizado pela Orquestra Chinesa de Macau (OCHM), pelas 20h. O espectáculo, que pretende, segundo o Instituto Cultural (IC) “promover a cultura chinesa, mostrar o brilho da juventude, realçar as características de Macau e demonstrar o encanto da música chinesa”, contará com a participação da maestrina Chen Bing.

O programa do espectáculo irá contar com a obra “Fantasia de Macau”, escrita por Lin Hsin-Pin, uma jovem compositora de Taiwan, que faz assim a sua estreia mundial no território. Através da sua obra a compositora explora Macau, ouvindo-a e exprimindo o seu apreço pela cultura e história únicas da cidade. Outros destaques do concerto incluem “O Começo”, de Li Bo, “Lu Mu Lian”, de Mo Fan e Ensemble de Música Chinesa “Flores de Primavera e Frutos de Outono”, de Wang Yunfei.

Uma experiente maestrina

Chen Bing é professora associado do departamento de regência do Conservatório Central de Música e estudou com o prestigiado maestro e educador Professor Xu Xin, já falecido, bem como com o famoso maestro e actual presidente do Conservatório Central de Música, Professor Yu Feng. A maestrina prosseguiu os seus estudos na Metropolitan Opera nos EUA com o mestre Donald Palumbo, tendo sido muito aclamada. Chen Bing também obteve um diploma em ópera como directora de arte do Departamento de Ópera do Instituto de Música de Cincinnati nos Estados Unidos, onde dirigiu óperas cómicas de Rossini como O Barbeiro de Sevilha e O Senhor Bruschino, e também Così fan tutte de Mozart e Cinderela de Massenet, sendo muito elogiada.

Segundo o IC, o espectáculo “Flor da Juventude” vai permitir que o público “sinta a beleza da juventude através da música chinesa”. Os bilhetes já estão à venda e os preços variam entre as 120 e as 200 patacas. Devido à impossibilidade do grupo acompanhante da Orquestra Chinesa de Pequim se deslocar a Macau na data prevista por motivo das medidas anti-epidémicas, a programação será alterada, destaca ainda o IC em comunicado.