Até 4 de Agosto, 12 portugueses conseguiram sair de Macau para Portugal com isenção de quarentena em Hong Kong, avançou a TDM – Rádio Macau. As autorizações foram dadas com base em razões humanitárias ou de saúde, com a ajuda do consulado. O cônsul-geral Paulo Cunha-Alves disse à rádio que os pedidos que passam pelo consulado demoram pelo menos dez dias até terem resposta. Seis foram recusados. “A isenção de quarentena apenas é concedida em casos excepcionais devidamente fundamentados e documentados, com base em razões sérias e genuínas de ordem humanitária ou de saúde”, explicou, frisando tratar-se de “um serviço complexo”.