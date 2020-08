Foi alargado de 16.000 para 23.000 o número de vagas diárias para realizar testes de ácido nucleico, obrigatórios para quem quer cruzar as fronteiras rumo a Guangdong. O anúncio foi feito na sexta-feira por Alvis Lo Iek Long, médico adjunto do Centro Hospitalar Conde de São Januário, por ocasião da conferência de imprensa de actualização do novo tipo de coronavírus.

Apontando que 23 mil exames representam uma capacidade para testar diariamente 3,4 por cento da população total de Macau, o responsável apontou que o acréscimo foi possível “através do aumento de equipamentos, reagentes e formação ao pessoal competente pela recolha de amostras”.

Alvis Lo referiu ainda que em Macau já foram testadas voluntariamente, e de forma gratuita, 300 mil pessoas, lembrando que o 1º teste de ácido nucleico é gratuito, tanto para residentes de Macau, como para trabalhadores não residentes. Depois disso, a realização do teste à covid-19 está sujeita a uma taxa que, a partir de quarta-feira, será reduzida de 180 para 120 patacas.

Recorde-se que para usufruir da isenção de quarentena à entrada de Guangdong, é obrigatório apresentar, na fronteira, o código de saúde e um resultado negativo ao teste de ácido nucleico efectuado nos últimos sete dias.