“Morra bem, viva rápido”

Morra bem, viva rápido

Morra bem, viva…

Não é a vitória que cê quer? Então brinda

Peça, lute com fé, irmão, viva

É, esse mundo tem mulheres tão lindas

Quero-as, tudo em pérolas, filma

Rosas em Jeri, férias em Pipa

É sim, no estilo né, fé? Vida

É esse mundo tem cores tão vivas

Por que teus sonhos são todos tom cinza?

E eu ofereço rimas tipo Chandon

Tão bom, El Don, Babylon champion

Se é essa a noite, e eu não tenho nem trinta

Inda…

Ouço aquela voz: Don, viva!

Ninguém explica, a Fénix brilha

Vê em Hiroshima, as flores tão vivas

E eu pensando que ia naquele dia

Um, dois, urhhhhh, respira!

Pronto pra morrer, eu tava na ativa

Eu sei, deveria dar valor à vida

Deveria ter um bom valor aqui, má

Tipo cem mil, ia dar valor à minha

Pensando n’onde eu posso chegar

Com as jóias dessa vitrine que eu não posso comprar

Ainda, as jóia de topázio azul combina

Com as roda cromo e o carro azul piscina

Faço meu negócio virar

Os dólar espera a mim, primo, e eu não posso esperar

Eu uso meu cigarro, minha nicotina

Misturo com o trago, minha cafeína

Uma dose de Dreher nos meus neurónios

E eu procuro idéias que expulsem meus demónios

E é, eu quero algo que venda tipo gasolina

E não me tenha treta tipo cocaína

E a 120 na avenida, eu vi a modelo sorrindo pra mim

O outdoor brilha, cê não entende a fita?

Nóis tudo vive pra morrer, mas luta pela vida!

Morra bem, Viva rápido

Como vai ser?

Ei guerreiro, sinta como vai ser

Você não tem agora mas crê

Vai chegar a hora e a vitória vai ter

Como vai ser? Cê imagina

Tudo de bom

Já lhe brilha

Tudo que eu cito no som

E espera por você negô

LUANDA COZETTI, NORTON DAIELLO