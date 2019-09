Aoperadora de casinos Sands China anunciou ontem ter doado um milhão de patacas a seis instituições de ensino do território, no arranque de mais um ano lectivo. Em comunicado divulgado ontem, a operadora indicou que o valor será distribuído por 100 estudantes, seleccionados com base no desempenho académico e na situação financeira do ano lectivo anterior.

A Sands China disse ainda já ter beneficiado mais de 1.200 estudantes desde 2006, com contribuições que rondam os 10 milhões de patacas. “A Sands China continua empenhada em investir no desenvolvimento do talento local, o que é crucial para a nossa empresa e para Macau como um todo”, afirmou o presidente da Sands China, Wilfred Wong, citado no mesmo comunicado.

Só no ano passado, a operadora Sands China anunciou lucros de 1,9 mil milhões de dólares, um aumento de 19 por cento em relação a 2017.