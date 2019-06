“Gasolina”

Gasolina, gasolina neles

Gasolina, gasolina neles

Gasolina, gasolina neles

Gasolina neles

Gasolina, gasolina neles

Quando eu voltei para El Dourado

Não sei se antes ou depois

Quando eu vi a paisagem mutável, a natureza

A mesma gente perdida em sua infinita grandeza

Eu trazia uma forte amargura dos encontros perdidos

E outra vez me perdia no fundo dos meus sentidos

Eu não acreditava em sonhos, em mais nada

Apenas a carne me ardia

E eu não me encontrava

Apenas a carne me ardia

Gasolina, gasolina neles

Gasolina neles

Gasolina, gasolina neles

Gasolina neles

Gasolina, gasolina neles

Gasolina neles

Gasolina, gasolina neles

Eu sou o pão vivo que desceu do céu

E quem comer deste pão para sempre viverá

E esse, esse é o meu sangue

Eu andarei por aí

Pela vida a fundo

E quem come da minha carne e bebe do meu sangue

permanece em mim e eu nele

Gasolina, gasolina neles

Gasolina, gasolina neles

Gasolina neles

Gasolina, gasolina neles

Gasolina, gasolina neles

Gasolina neles!

Eu sou uma metralhadora em estado de graça

ZOPELAR, ANGELA CARNEOSO, BICA