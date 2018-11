O TEMPLO DA MONTANHA

Abrigo-me no templo, no alto da montanha.

De noite, quase toco com as mãos nas estrelas.

Mas nem uma palavra atiro ao vento.

Não se perturba os habitantes do céu.

A CANÇÃO DE OUTONO

Como extensos rios, os cabelos brancos

Alagam o coração.

E reconheço ao espelho

Esta geada de Outono.

POEMA DA RAPARIGA ÚNICA

Águas do rio, espelho da lua,

A rapariga que me mostrais parece neve.

O seu vestido sobe e desce com as ondas.

Luz absoluta, que brilha e desaparece.