As exportações chinesas para os Estados Unidos aumentaram, em Outubro, à medida que as fábricas do país apressam a entrega de ordens para evitar o aumento das taxas alfandegárias impostas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Dados das alfandegas chinesas ontem publicados revelam que as exportações para os EUA subiram 13,3 por cento, face ao mesmo mês do ano passado, para 42,7 mil milhões de dólares, acima da subida homóloga de 13 por cento, registada em Setembro.

No mesmo mês, as importações pela China de bens norte-americanos aumentaram 8,5 por cento, para 10,9 mil milhões de dólares, depois de terem crescido 9 por cento, em Setembro.

O superavit chinês nas trocas comerciais com os EUA fixou-se assim nos 31,8 mil milhões de dólares, depois do valor recorde atingido em Setembro, de 34,1 mil milhões.

Economistas do banco de investimento ING consideram que os exportadores chineses estão a tentar colmatar a subida de taxas alfandegárias nos EUA, que entram em vigor em Janeiro, prevendo que o encontro entre Trump e o homólogo chinês, Xi Jinping, marcado para este mês, na Argentina, não produzirá resultados positivos.

Os governos das duas maiores economias do mundo impuseram já taxas alfandegárias sobre centenas de milhares de milhões de dólares das exportações de cada um.