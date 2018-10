De acordo com o Jornal Ou Mun, foram concluídos os trabalhos de limpeza na praia de Cheoc Van, um dos locais em Coloane que sofreu fortes impactos com a passagem do tufão Mangkhut.

Todo o lixo foi removido e o areal encontra-se como estava antes da tempestade. A praia já está aberta ao público e com nadadores-salvadores em funções. O jornal escreve ainda que o Governo contratou uma empresa para proceder aos trabalhos de limpeza e recuperação do local, recorrendo a cerca de uma centena de trabalhadores com máquinas.