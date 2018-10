A qualidade do ar vai manter-se insalubre nos próximos dias, alertaram os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), dando conta de que a situação vai permanecer pelo menos até ao próximo fim-de-semana, uma vez que as condições atmosféricas de tempo seco, com céu geralmente pouco nublado, não deve sofrer alterações.

“O território continua a ser afectado por uma corrente de ar continental. A ausência de nuvens e o sol abundante durante o dia potenciam as concentrações de ozono, que têm mantido a qualidade do ar no nível insalubre em alguns momentos do dia”, indicam os SMG.

A entidade pública apela à população mais sensível para reduzir o esforço físico, recomendando em particular a quem sofre de doenças respiratórias ou cardiovasculares para evitar actividades ao ar livre.