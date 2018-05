A cimeira surpresa entre os líderes da Coreia do Norte e da China terá servido para garantir que a voz de Pequim será ouvida quando Kim Jong-un reunir com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmam analistas.

“Penso que Xi [Xi Jinping, o Presidente chinês] quer evitar um resultado imprevisível na cimeira entre Trump e Kim”, afirma Bonnie Glaser, conselheiro do Centro Estratégico e de Estudos Internacionais, em Washington, citado pela agência Associated Press.

O Presidente chinês, Xi Jinping, quer proteger os interesses estratégicos da China na península coreana, ao manter um país aliado como Estado-tampão, face às tropas norte-americanas, estacionadas na Coreia do Sul.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, chegou hoje a Pyongyang, um dia depois de Kim reunir com Xi Jinping, para preparar a cimeira entre o líder norte-coreano e Donald Trump.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, entretanto, realçou o seu desejo de que a China participe no diálogo, sobretudo com o seu apelo a uma desnuclearização “faseada e sincronizada”, em oposição à exigência de Trump, de que Pyongyang termine imediatamente com o seu programa nuclear.

Xi e Kim reuniram na terça-feira, na cidade chinesa portuária de Dalian, pela segunda vez no espaço de um mês, ilustrando um reaproximar de dois aliados ideológicos.

A cimeira de Dalian é também significativa porque seria expectável que Xi visitasse Pyongyang antes do líder norte-coreano voltar a deslocar-se à China.

Ao visitar o país por duas vezes seguidas, o líder norte-coreano mostra aceitar a sua posição de “parceiro menor” na relação com Pequim, segundo Michael Mazza, da unidade de investigação American Enterprise, citado pela AP.

Segundo a imprensa chinesa, Kim disse a Xi que a Coreia do Norte está comprometida com a desnuclearização, caso uma das “partes interessada” acabe com a sua “política hostil e ameaças à segurança” do país, numa referência evidente a Washington.

A visita ocorre poucos dias depois de Pyongyang mostrar o seu desagrado com os comentários de Washington, que sugeriu que Kim Jong-un foi forçado a negociar, devido à pressão e sanções impostas pelos EUA.

Glaser considera que Xi quer garantir que os interesses chineses são protegidos durante as conversas entre Pyongyang e Washington.

Essa visão foi enfatizada no editorial da versão de hoje do Global Times, jornal do Partido Comunista Chinês.

“Como resolver a questão da península, incluindo a questão nuclear, não poder ser decidido apenas por Washington”, lê-se. Os EUA, “devem respeitar as opiniões e interesses de Pequim, visto que pediram muitas vezes à China que cooperasse”, lembrou.

Nos anos 1950, China e Coreia do Norte lutaram juntos contra os EUA. Até há pouco tempo, as relações entre os dois países eram descritas como sendo de “unha com carne”.

Nos últimos anos, no entanto, a China afastou-se do país, desagradada com a insistência de Pyongyang em desenvolver o seu programa nuclear e consciente de que este representa cada vez mais uma fonte de tensão regional.

A China, que representava 90% do comércio externo da Coreia do Norte, passou a aprovar as sanções impostas pelas Nações Unidas ao país, contribuindo ainda mais para o seu isolamento.

“Para Xi, a mensagem importante é simplesmente de que a China é um elemento-chave para resolver a questão da península coreana e o encontro [em Dalian] serviu para reafirmar essa mensagem”, afirmou Steve Tsang, diretor do Instituto da China, na Escola de Estudos Orientais e Africanos, em Londres.

Kim, por seu lado, quis mostrar que a “China continua a ser um aliado da Coreia do Norte e que estará lá para apoiar o país, caso Trump exija demasiado durante as negociações”, acrescentou.