Uma mulher acusou Steve Wynn de, alegadamente, a ter violado três vezes entre 1973 e 1974. Segundo a queixosa, das três violações resultou uma filha, que acabaria por nascer na casa-de-banho de uma bomba de gasolina.

A notícia foi avançada, ontem, pela Associated Press (AP), e refere igualmente um outro caso, em que uma trabalhadora de um casino de Wynn foi obrigada a demitir-se, após ter recusado manter relações sexuais com o milionário.

De acordo com a AP, os casos ocorreram na década de 70, mas as mulheres só apresentaram queixa após 26 de Janeiro, quando vieram a público as primeiras alegações sobre a conduta sexual imprópria do milionário. Apesar de sempre ter negado a existência de uma conduta sexual imprópria, Steve Wynn acabaria mesmo por se demitir da empresa que é uma das operadoras de jogo em Macau.

Segundo os documentos da primeira queixa a que a AP teve acesso, as três violações terão ocorrido entre 1973 e 1974. O apartamento onde tudo se passou pertencia à vítima e ficava situado em Chicago. Contudo, o documento não explica como é que Wynn foi parar à casa da mulher por três vezes, nem clarifica se os dois já se conheciam. O que diz é que a vítima nunca entregou as chaves do aparamento ao milionário.

Segundo o relato da mulher às autoridades, num dos episódio Steve Wynn empurrou-a contra o frigorífico e começou a violá-la. No final, recebeu uma chama telefónica, deu-lhe um beijo na cara e saiu de casa.

Segundo a mulher, como resultado das violações nasceu uma filha que viria a nascer na casa-de-banho de uma estação de serviço.

Sexo consentido

Em relação ao segundo caso, a alegada vítima, que trabalhava como croupier no Casino Golden Nugget do magnata, admite que teve várias vezes relações sexuais consentidas com Steve Wynn. Contudo, diz ter-se sentido coagida e que, por isso, decidiu recusar novas investidas. O caso aconteceu no Verão de 1976, nas traseiras do casino. Quando Wynn pediu à mulher que o acompanhasse, ela terá dito: “não”. Momentos depois, foi acusada de ter roubado 40 dólares de uma mesa e foi obrigada a demitir-se.

Um porta-voz da empresa recusou comentar o caso à AP.

Os casos em causa não vão ser investigados pelas autoridades norte-americanas, uma vez que no Nevada os crimes em causa têm um período de prescrição de 20 anos.