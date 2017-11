O piloto de Macau, Leong Hon Chio, mais conhecido no meio automobilístico por Charles Leong, de apenas 15 anos, sagrou-se este ano o mais jovem campeão da história do asiático de Fórmula Renault 2.0 e como prémio teve a oportunidade de viajar até à Europa para um primeiro contacto com o automobilismo do velho continente, aquele que é mundialmente reconhecido como o mais exigente.

O campeão asiático participou no teste colectivo organizado pela Renault Sport a semana passada no circuito de Barcelona. Em Espanha, Leong foi colocado num dos monolugares da equipa inglesa Mark Burdett Motorsport e fez o 31º tempo entre os trinta e seis participantes convidado pela marca francesa. O actualmente único representante de Macau em provas de fórmulas de formação admitiu que esta experiência não foi fácil dado o desconhecimento que tinha da pista catalã e da presença em pista de vários monolugares.

“O Fórmula Renault é um verdadeiro carro de corridas, onde se conseguem atingir velocidades de ponta elevadas. É um excelente carro, mas esta pista foi difícil de aprender por causa do tráfego”, disse o jovem piloto da RAEM.

Sobre os planos da próxima época, Charles mantém o discurso contido, até porque tudo dependerá dos apoios que consiga reunir. “Vamos ver como corre este Inverno, mas espero conseguir competir na Eurocup (Fórmula Renault 2.0) no próximo ano”.

Leong aproveitou a estadia na Europa para visitar as fábricas de Fórmula 1 da Renault e Force India e estabelecer contactos a pensar no futuro.

Campeão chinês de F4

Antes do périplo europeu, o aluno da Escola Internacional de Macau festejou mais outro sucesso. Para além do Campeonato Asiático de Fórmula Renault 2.0, Leong também alcançou o título de campeão da China de Fórmula 4 naquela que foi a sua participação a tempo inteiro na categoria. O piloto do território dominou a competição apoiada pelo construtor automóvel chinês Geely de fio a pavio. Com esta conquista somou pontos para a Super-Licença da FIA, ganhou o almejado prémio monetário de 150,000 yuan e um convite para estar presente na tradicional cerimónia de entrega de prémios da Federação Internacional do Automóvel no final do ano.