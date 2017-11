Um golo do avançado Iury Sousa, na segunda parte, permitiu à selecção de sub-19 de Macau derrotar o Laos por 1-0. No Estádio de Hsinchu, no norte de Taiwan, o avançado local aproveitou uma distracção da defesa contrário, castigou os desperdícios laocianos, e voltou a colocar Macau na luta pelo apuramento.

Com esta vitória, a selecção do território conseguiu o primeiro triunfo no Grupo H de apuramento para o Campeonato da Confederação Asiática de Futebol, após ter perdido no sábado com o Vietname por 2-0.

Antes do apito inicial, o Laos era a formação teoricamente favorita por fazer parte do pote número dois no sorteio para os grupos de qualificação, enquanto Macau estava apenas no quarto pote.

Por essa razão, a selecção local deixou que o Laos assumisse o controlo dos acontecimentos, limitando-se a defender e a correr atrás da bola. No entanto, a equipa do Sudeste Asiático não conseguiu, durante a primeira parte, colocar-se em vantagem.

Mesmo quando o Laos teve ocasiões em que deixou o guarda-redes U Wai Chon e a defesa em apuros, os laocianos não conseguiram concretizar, somando alguns desperdícios.

Por outro lado, a selecção do território, sempre que conseguia, tentava sair em ataque organizado ou contra-ataque.

O castigo

Foi na segunda parte que o golo de Iury Sousa surgiu. Após uma falta ofensiva no meio campo de Macau, aos 54 minutos, o defesa Kong Wai Fong bombeou a bola para a área do Laos. O lance não aparentava grande perigo, mas a bola passou por cima de todos os defesas, bateu no chão e sobrou para Iury Sousa, que ficou isolado. Perante o guarda-redes, o número sete de Macau encostou para o 1-0.

Em vantagem, os comandados por Iong Cho Ieng mostraram grande maturidade e conseguiram aguentar o resultado até ao apito final.

Com este resultado, Macau volta a entrar na luta pelo apuramento para a próxima fase, somando três pontos no grupo H, os mesmos que Taiwan. No primeiro lugar está o Vietname que ganhou à equipa da casa por 2-1. No último lugar está o Laos com duas derrotas e zero pontos.

Amanhã, Macau tem encontro agendado com Taiwan às 19h00. O jogo pode ser visto na internet, através do canal do youtube da federação local, Chinese Taipei FA.