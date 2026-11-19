O que esperar?

Sem dúvida, Macau reuniu a mais forte grelha de partida desde os tempos áureos da saudosa F3, o que promete um grande espectáculo dentro da pista. O pelotão reunirá jovens pilotos e campeões dos principais campeonatos de Fórmula Regional do mundo, bem como participantes que competiram no Campeonato de Fórmula 3 da FIA, no campeonato japonês de Super Formula Lights e no campeonato norte-americano de Indy NXT.

Emanuele Olivieri venceu o Campeonato da Europa de Fórmula Regional (FREC), cujos quatro primeiros classificados vão disputar a prova, Evan Giltaire sagrou-se campeão do Super Formula Lights e James Egozi conquistou a Eurocup-3. Entre os inscritos estarão também membros das academias de pilotos das equipas de Fórmula 1 da Aston Martin, Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull e Williams. Até o terceiro classificado do ano passado, Enzo Deligny, decidiu voltar, tal como o primeiro vencedor da Taça do Mundo de F4 da FIA, em Macau, Jules Roussel.

O que há de novo?

Depois de, em 2024 e 2025, todos terem usado chassis Tatuus T-318 idênticos, a introdução do regulamento de segunda geração “Gen2” em 2026 significa que há carros novos no Grande Prémio. Com uma nova aerodinâmica, o T-326, mais espectacular e mais leve, conta com o sistema de push-to-pass “Race Mode”, desenvolvido pela FIA.

A seguir:

Fundada nos anos 70, a histórica Theodore Racing regressa ao evento, desta vez com a particularidade de os seus carros não serem assistidos pela italiana Prema Racing, mas sim pela nova equipa co-fundada pelo campeão do Mundo de Fórmula 1 de 2025 (e segundo classificado do Grande Prémio de Macau de 2017) Lando Norris, a LN4 Fusion.

Macau Roadsport Challenge

O que esperar?

Destinada exclusivamente aos modelos Toyota GR86 (ZN8) e Subaru BRZ (ZD8), esta corrida, que encarna o espírito amador do evento, deverá voltar a proporcionar momentos dramáticos, sendo a travagem para a Curva Lisboa um dos pontos altos do fim de semana. Os pilotos de Hong Kong têm dominado as últimas edições e assumem o papel de favoritos, com Leung Tsz Wa, vencedor do ano passado, Damon Chan ou Kwok Ho Cheung no topo da lista. Por seu lado, Jerónimo Badaraco, Leung Chi Ho, Carson Tang, Lou Cheok In, Leong Keng Hei, Cheong Kin Sang e Chang Ka Hin, promovido à última hora, foram os pilotos apurados do território e quererão ter uma palavra a dizer.

O que há de novo?

O diabo está nos detalhes: o regulamento desportivo passa agora a contemplar não apenas nove voltas, mas sim nove voltas mais uma, ou um máximo de 40 minutos de corrida. Os modelos Toyota GR86 (ZN8) e Subaru BRZ (ZD8) têm sido um pilar do sucesso desta corrida, que este ano reuniu seis dezenas de concorrentes nas provas de apuramento. Há, contudo, que salientar que estes carros saíram de produção, pelo que podemos estar a assistir a uma das últimas participações destes carros no Circuito da Guia, embora ainda não haja uma palavra oficial sobre o assunto.

A seguir:

Jerónimo Badaraco foi o segundo classificado nesta corrida em 2024. O vencedor da última edição da Taça ACP, em 1999, está desejoso de voltar ao lugar mais alto do pódio. Não sabemos se “Noni” tem o melhor carro para isso, mas do seu lado tem o superior conhecimento do Circuito da Guia e a experiência de prova de que carecem muitos dos seus adversários, mais jovens e aguerridos.