O que esperar?

Tudo o que não seja um triunfo, e até relativamente fácil, de Peter Hickman e da sua BMW será uma surpresa. O quinto triunfo está à mão do piloto britânico, face a uma concorrência sem grandes vedetas do motociclismo de estrada. Os experientes Rob Hodson ou Paul Jordan poderão fazer oposição, tal como pode aparecer outro piloto a destacar-se entre os vinte inscritos, mas o quinto triunfo de “Hicky” será perfeitamente plausível. Destaque para a presença de seis estreantes em Macau na lista de inscritos: Aaron Spence, Kevin Keyes, Mark Hewitt, Dean McMaster, Fedrik Matthys e Florian Astner.

O que há de novo?

Este ano teremos duas sessões de qualificação. Em vez da sessão única de treino livre na quinta-feira e da qualificação na sexta, vistas em 2025, o programa passa a ter duas sessões de treino livre e duas de qualificação, todas de 30 minutos e realizadas de manhã.

A seguir:

A BMW M1000RR é a máquina de eleição das corridas de estrada e metade dos pilotos está equipada com a máquina alemã. Contudo, será interessante perceber até que ponto as Honda CBR1000RR-R (oito no pelotão) poderão fazer-lhes frente.

Corrida de Fórmula 4 de Macau – Taça do Mundo de F4 da FIA: Salto em frente

O que esperar?

Vai ser uma das corridas mais aguerridas do programa, com jovens lobos de tenra idade a quererem deixar uma marca que ficará para o seu futuro. Estarão presentes alguns dos principais protagonistas dos campeonatos de Fórmula 4 disputados em países como a China, Espanha, Itália, Japão e Reino Unido, além de participantes noutras competições de nível inferior realizadas no Médio Oriente e no Sudeste Asiático. O campeão italiano Luka Sammalisto, o campeão britânico Dries Van Langendonck, o campeão espanhol Kasper Schormans e o campeão do Médio Oriente Oleksandr Bondarev, mas também nomes como Rocco Coronel, filho de Tom Coronel, e até o próprio Noah Monteiro poderão ter uma palavra a dizer. Destaque para a presença de duas equipas de Macau na grelha de partida: a SJM Theodore Racing e a Asia Racing Team RFN.

O que há de novo?

A primeira edição disputou-se com monolugares Mygale/Ligier preparados de forma centralizada por uma equipa de técnicos ao serviço da federação francesa. Agora, a FIA voltou ao formato tradicional, abrindo portas às equipas, que operarão os seus próprios carros, como nos campeonatos nacionais de F4, e a corrida volta a ser feita com o mais popular Tatuus F4-T421. A grelha aumentou de 20 para 24 carros.

A seguir:

Esta corrida tem dois pontos de interesse. Para a comunidade portuguesa, trata-se do regresso da bandeira portuguesa com a estreia de Noah Monteiro, vice-campeão espanhol este ano e filho do bem conhecido Tiago Monteiro, o único português a vencer a Corrida da Guia. Para a RAEM, o destaque vai todo para a estreia de Vernice Lao, que, aos 16 anos, vai medir forças com os melhores do mundo apesar da sua curta experiência em Fórmula 4 e parco conhecimento do chassis Tatuus face à concorrência. Um fim de semana sem erros nem acidentes será sempre considerado uma vitória para a piloto mais inexperiente da grelha de partida.

Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT4): Em alta

O que esperar?

Provavelmente a corrida mais subvalorizada do programa, mas que, desde que a grelha passou a ser formada por carros da categoria GT4, ganhou outra credibilidade e interesse. As marcas estão atentas à corrida, pois o “customer racing” é o negócio dos GT4 e o nível subiu. A Toyota Gazoo Racing China inscreve quatro Supras, enquanto a equipa alemã W&S Motorsport, a equipa Porsche com mais experiência em GT4 em todo o mundo, apresenta dois 718 Cayman GT4. Um deles é para o piloto protegido da Porsche Motorsport Ásia-Pacífico Enzo Trulli, filho do antigo piloto de F1 Jarno Trulli. Há três antigos vencedores da corrida na lista de inscritos. Kevin Tse alinha, com um Mercedes-AMG pintado de táxi de Hong Kong, pela Team TCR, a mesma equipa com a qual venceu em 2019. Alex Jiantong, vencedor de 2022, regressa ao volante de um Mercedes-AMG, enquanto Han Lichao, vencedor de 2024, se mantém fiel à Toyota Gazoo Racing China. Macau também está bem representado. Os antigos vencedores do Macau Roadsport Challenge Kevin Leong Ian Veng e Billy Lo Kai Fung juntam-se à grelha, a par de uma nova geração que inclui Raymond Liu, Maximiano Manhão, Liu Weng Hin, Wong Cheng Tou e Lao Kim Hou.

O que há de novo?

Uma corrida dentro da corrida. Não é bem uma novidade, e até passou despercebido porque os títulos estavam atribuídos, mas esta corrida volta a ser decisiva para atribuir o título da SRO GT Cup. Han Lichao tem 164 pontos e apenas o seu companheiro de equipa Huang Kuisheng, com 141, o pode destronar.

A seguir:

Maximiano Manhão carrega consigo um apelido com história no automobilismo de Macau. Tal como nas provas de apuramento, o jovem macaense estará ao volante de um dos dois McLaren 570S GT4 inscritos pela LW World Racing Team. Esta vai ser certamente uma edição de aprendizagem.