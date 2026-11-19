O que esperar?

No ano em que a categoria GT3 celebra o seu 20.º aniversário, a Taça do Mundo de GT da FIA contará com a melhor grelha da sua história. Aston Martin e Mercedes-AMG regressam à competição, juntando-se às marcas Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren e Porsche, que deram corpo à prova na edição anterior. A lista reúne 18 pilotos, 17 dos quais ligados às respectivas marcas. Entre os nomes em destaque encontram-se antigos vencedores em Macau, como Maro Engel, Raffaele Marciello e Augusto Farfus, mas também o campeão do DTM Thomas Preining ou o único piloto chinês a vencer as 24 Horas de Le Mans, Ye Yifei, representante da Ferrari. Esta corrida tornou-se uma das favoritas do programa e, este ano, promete ainda mais emoção até à bandeira de xadrez.

O que há de novo?

Poucas novidades nesta prova, mas é de saudar o regresso do formato Superpole na qualificação. Os dez pilotos mais rápidos da Q1 vão para a pista um a um e têm duas voltas de qualificação com um jogo novo de pneus Pirelli, para ver quem sucede ao ausente Antonio Fuoco, o primeiro piloto a conquistar a Superpole.

A seguir:

Para a Porsche, esta Taça do Mundo é a que falta no rico palmarés, e é para o construtor de Estugarda que muitas atenções estarão viradas. Além de Thomas Preining, a marca de Weissach apostou em Alessio Picariello e Dorian Boccolacci, que conhecem o Circuito da Guia, e reforçou-se com Laurin Heinrich, que foi um dos obreiros da vitória da marca nos 1000 km de Suzuka e que conquistou ainda vitórias à geral nas 24 Horas de Daytona e nas 12 Horas de Sebring, nos EUA.

Corrida da Guia Macau – Kumho FIA TCR World Tour: Geely vs Hyundai

O que esperar?

Duas corridas em que os pilotos terão de dosear a vontade de vencer com as contas do campeonato Kumho FIA TCR World Tour. A prova contará com 30 carros, o maior pelotão desde 2020, e reunirá alguns dos melhores pilotos de carros de turismo do mundo, que terão pela frente os principais talentos regionais do TCR China e do TCR Asia. A batalha será entre as equipas oficiais da Geely e da Hyundai. O líder Mikel Azcona e Norbert Michelisz estão separados por 33 pontos. Urrutia, o único outro piloto ainda na luta pelo título, está a mais seis pontos de “Norbi” e precisará também de contar com o apoio dos seus colegas de equipa para tentar conquistar o campeonato. A favorecer Urrutia estará o facto de Azcona e Michelisz correrem em Macau com os maiores pesos de compensação a bordo dos respectivos Hyundai Elantra N EV TCR. Na classificação de equipas, a Geely Cyan Racing lidera com 911 pontos, contra os 863 da rival BRC Hyundai N Squadra Corse.

O que há de novo?

Destaque para o facto de dois carros chineses fazerem a sua estreia no Circuito da Guia: o Geely Preface TCR e o Lynk & Co 03+ TCR. O Geely Preface TCR foi a escolha da marca para substituir o Lynk & Co 03 TCR nos palcos do mundial e venceu logo na estreia, em Itália. Já o Lynk & Co 03+ TCR foi construído no Interior da China, faz a sua estreia internacional este fim de semana e promete ser o primeiro TCR do país capaz de entrar no mercado global.

A seguir:

Marcus Cheong Man Hei, que participou por duas vezes na corrida de Fórmula 4 de Macau, fará a sua segunda aparição em competição com carros de turismo, depois da estreia em Chengdu, no Interior da China. O piloto da casa alinhará com um Honda Civic Type R FL5 TCR da MacPro Racing Team e esta participação terá como foco preparar futuras presenças, mais do que resultados.