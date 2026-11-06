Graffiti | Artistas asiáticos marcam presença em nova edição do festival “!Outloud”

Oito artistas ligados ao mundo do graffiti competem este fim-de-semana na nona edição do festival “!Outloud – Macau International Street Art Festival 2026”, numa “batalha” competitiva que terá lugar hoje e amanhã no espaço Anim’Arte Nam Van. Na Praça Ponte e Horta, há mais concursos e exposições ligados ao grafitti para desfrutar até domingo



O graffiti é protagonista na nova edição do festival “!Outloud”. No fim-de-semana, os amantes deste tipo de arte urbana, que recorre às paredes para os mais variados tipos de expressões artísticas, podem ver de perto grandes artistas asiáticos a competir entre si.

Segundo uma nota da organização, a nona edição do “!Outloud Macau International Street Art Festival 2026 – Still & Next” traz a Macau oito artistas da China, Tailândia, Indonésia e Coreia do Sul para “dois dias de criação ao vivo e competição”.

Estes artistas são Crude, da Tailândia; Diego, Frank, Lost e Jams, da China; Boner e Nick23, da Indonésia; e ainda Enzo, da Coreia do Sul.

A competição acontece hoje na “!Outloud x Wall Lords 2026 International Graffiti Battle” entre as 11h e 19h, sendo que a avaliação por parte do público decorre amanhã, dia 7, a partir das 18h. A cerimónia de apresentação dos trabalhos e anúncio dos vencedores começa amanhã a partir das 19h. Todos estes eventos ocorrem na Zona de Graffiti no espaço Anim’Arte Nam Van, junto ao Lago Nam Van.

Nesta “batalha” artística, de acesso gratuito, convida-se o público “a vivenciar criações de graffiti ao vivo e a descobrir como o tipo de letras, cores e composição se reúnem na arte urbana”. O vencedor terá como prémio a atribuição de patrocínios através de voos e alojamento, entrando ainda no circuito internacional da competição “Wall Lords”, criada em 2008.

Segundo um comunicado da organização do festival, trata-se de uma “plataforma para artistas de graffiti de diferentes regiões trocarem ideias, porem à prova as suas capacidades e darem a conhecer os seus estilos individuais”. O vencedor terá, assim, oportunidade de “prosseguir o seu percurso competitivo e estabelecer contactos com uma comunidade internacional mais alargada de artistas de graffiti”.

O programa do “!Outloud” traz ainda mais eventos ligados ao universo do graffiti tanto no Lago Nam Van como a Praça Ponte e Horta, junto ao empreendimento Ponte 16, e que incluem criações ao vivo e actividades com a participação do público.

Assentar raízes

O tema da edição deste ano do “!Outlod” é “Still & Next”, que traz a ideia de um evento que se mantém “fiel às raízes criativas” procurando também “contribuir para moldar o que vem a seguir”. O júri que vai decidir quem é o melhor da “batalha” de graffiti é composto por três artistas conhecidos do meio, como é o caso de Jay Flow, considerado “um dos pioneiros do graffiti e arte urbana na Coreia do Sul”. Também da Coreia do Sul, Semi fará parte do júri, sendo um “artista urbano sul-coreano experiente, cujo trabalho explora a linguagem visual contemporânea e composições tipográficas complexas”. Da Austrália, chega Vans, “conhecido pela precisão dos seus traços, pelo uso dinâmico da cor e pela criação de murais de grandes dimensões”.

No que diz respeito a eventos destinados ao grande público, destaca-se a “N.E.X.T Party” amanhã, a partir das 20h30, na zona do palco do Anim’Arte Nam Van, realizando-se também, entre as 20h20 e 20h30, a sessão “Vinyl Scratching Experience”. Também amanhã, entre as 19h45 e 21h, decorre a iniciativa “Dusk Vinyl Music Session”.

No domingo, dia 8, decorre, entre as 15h30 e as 17h, o workshop de arte “Still & Next”, na tenda de workshops do Anim’Arte Nam Van, e ainda o “Still & Next Graffiti Experience Area”, também no mesmo local, das 15h às 17h.

Hoje, será inaugurada, no Centro Comercial Praia Grande, a mostra de pinturas em miniatura “All Goes to Tiny World Macao”, bem como a sessão de “Graffiti Art Sharing” na zona de palco do Anim’Arte Nam Van. Destaque ainda para a competição “Youth to King – Student Graffiti Competition”, entre as 15h e 18h, também no Anim’Arte Nam Van.