Guangdong | Ex-governador e ex-líder de Henqgin acusado de receber subornos

O ex-governador de Guangdong e líder da Comissão de Gestão da Zona de Cooperação Aprofundada de Hengqin Ma Xingriu foi acusado de usar os cargos políticos que ocupou para receber subornos. A acusação surge quatro meses depois do anúncio da expulsão de Ma do Partido Comunista da China

O caminho de Ma Xingrui estava traçado quando caiu nas malhas da Comissão Central de Inspecção Disciplinar, numa investigação que culminou em meados de Julho com a expulsão do antigo membro do Politburo do Partido Comunista da China (PCC). A Procuradoria Popular Suprema da China acusou ontem o político de 67 anos de receber benefícios impróprios e aceitar subornos, segundo indicou a agência estatal Xinhua.

Os procuradores da cidade Yichang, na província de Hubei, acusaram Ma de ter aproveitado os cargos e posição como funcionário público e director-geral da empresa estatal contratada para o programa espacial da China para “obter benefícios” e aceitar “montantes particularmente elevados” de subornos.

Importa salientar que Ma Xingui presidiu, em conjunto com o então líder do Governo da RAEM, Ho Iat Seng, à Comissão de Gestão da Zona de Cooperação Aprofundada de Hengqin, que funciona como uma espécie de Executivo da Ilha da Montanha. Ao longo dos anos que passou no cargo de Governador de Guangdong, Ma Xingriu visitou várias vezes a RAEM, e também recebeu membros do Executivo de Chui Sai On e Ho Iat Seng para reforçar a cooperação e definir mecanismos de coordenação no contexto da Grande Baía.

Como tordos

Ma Xingrui integrou o Politburo em 2022 e a sua queda tornou-se pública em Abril, quando as autoridades anunciaram que estava a ser investigado por “graves violações da disciplina partidária e das leis nacionais”, sem fornecer mais pormenores.

O antigo dirigente é o mais recente alto responsável a ser visado pela campanha anticorrupção lançada pelo Presidente chinês, Xi Jinping, após a sua chegada ao poder, em 2012. A campanha foi reforçada na semana passada, durante o quinto plenário do Comité Central do PCC, realizado à porta fechada, no qual os dirigentes aprovaram uma resolução visando o reforço da disciplina partidária e o combate à corrupção.

A liderança comunista ratificou também a expulsão de mais de 30 altos responsáveis do partido, incluindo Ma Xingrui e um general que, até ao início deste ano, ocupava o cargo militar mais elevado do país. O Politburo contava com 24 membros antes do recente afastamento de três dirigentes, incluindo Ma e dois generais.

Ma Xingrui foi secretário do PCC na região autónoma de Xinjiang, no noroeste da China, até 2025, depois de ter exercido funções como governador da província de Guangdong. Engenheiro de formação, Ma desenvolveu parte da carreira na indústria aeroespacial chinesa antes de ingressar na administração local.