Melco | Mercado está a ser afectado por economia chinesa

A concessionária admite que a desaceleração da economia do Interior se faz sentir em Macau, mas afirma estar muito confiante no mercado do jogo a longo prazo

A concessionária Melco Resorts & Entertainment acredita que o mercado do jogo está a ser afectado pela desaceleração da economia do Interior. A posição foi tomada pelos administradores da empresa, durante a apresentação dos resultados do terceiro trimestre.

Segundo os dados mais recentes, o grupo com investimentos em Macau, nas Filipinas, no Sri Lanka e no Chipre, apresentou uma redução do resultado líquido de 99,9 por cento, para 34 mil dólares americanos, que contrasta com os 74,7 milhões de dólares registados como ganhos no período homólogo de 2025.

Face aos resultados, Lawrence Ho, o presidente da Melco Resorts & Entertainment, admitiu que a procura pelo jogo atravessa uma fase mais complicada: “Neste momento, o mercado apresenta um período mais desafiante. Acho que todos vimos que em Outubro o mercado teve uma contracção anual de 10 por cento. E não nos podemos esquecer que no ano passado, em Outubro de 2025, houve tufões, penso que também o Festival da Lua foi celebrado nessa altura, por isso, a base de comparação para este ano era baixa”, afirmou Ho.

O responsável explicou também a redução das receitas do jogo, que se prolonga há cinco meses, com vários factores. “Penso que a situação não se justifica com um único factor. O principal é realmente a situação do consumo da economia chinesa que apresenta sinais de uma ligeira fraqueza. Mas também podemos estar a lidar com os efeitos do Campeonato Mundial, o imposto sobre os bens no exterior. Trata-se de uma tempestade perfeita, mas não acho que afecte as nossas perspectivas muito positivas de longo prazo”, apontou.

Impostos a pesar

Por sua vez, o administrador Evan Winkler complementou a informação e indicou que a quebra da procura pelo jogo não se limita ao mercado dos grandes apostadores, mas que é uma tendência geral. “Não estamos a observar esta tendência apenas nos clientes de topo. Estamos a ver uma desaceleração geral à medida que se observam os segmentos do mercado de cima para baixo, o que nos faz sentir que se trata provavelmente mais da economia geral da China do que propriamente da questão fiscal específica que tem estado em destaque”, indicou.

Desde 24 de Julho que as autoridades centrais impuseram um imposto sobre os activos colocados por residentes fiscais singulares chineses em fundos offshore e sobre os rendimentos gerados por esses activos. O imposto exigia pagamentos desde 2003 e foi associado pelo banco UBS ao enfraquecimento das receitas do jogo.

Fundo bem visto

A apresentação dos resultados aos analistas serviu igualmente para Lawrence Ho abordar o recém-criado fundo de referência criado pelo Governo da RAEM, que resulta de um investimento de 11 mil milhões de patacas do Governo e de 9 mil milhões de patacas das concessionárias do jogo.

O investimento é bem visto pelo presidente da Melco, uma vez que permite alcançar de forma mais facilitada as metas de investimento em elementos não-jogo previstas nos contratos de concessão.

“Estamos sempre muito felizes por apoiar o Governo nas suas iniciativas. Penso que o mais importante para a Melco, e para os nossos concorrentes no sector, é que isto conta para o nosso investimento previsto”, explicou Ho. “Por isso, no limite, penso que elimina algumas das incertezas sobre ter de realizar mais eventos ou outras iniciativas. Resumindo, penso que é um bom resultado para nós”, destacou.