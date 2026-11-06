SJM | Quebra nos lucros operacionais no terceiro trimestre

A operadora de jogo de Macau SJM Holdings Limited anunciou ontem uma queda de 20 por cento nos lucros operacionais ajustados do terceiro trimestre, para 705 milhões de dólares de Hong Kong.

Num comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong, a empresa liderada por Daisy Ho indicou que as receitas brutas do jogo desceram 23,9 por cento, em termos homólogos, para 5,44 mil milhões de dólares de Hong Kong, num período marcado por condições de mercado mais fracas e pelo impacto de obras de renovação em várias propriedades do grupo.

A operadora atribuiu o desempenho ao abrandamento do mercado do jogo em Macau, cujas receitas recuaram 3,8 por cento no terceiro trimestre, devido a dificuldades macroeconómicas e ao impacto do Campeonato do Mundo de Futebol no volume de apostas dos apostadores chineses. Excluindo os antigos ‘casinos-satélite’, as receitas do jogo da empresa aumentaram 13,5 por cento face ao mesmo período de 2025, para 5,44 mil milhões de dólares de Hong Kong.

A SJM apenas encerrou oito ‘casinos-satélite’, uma vez que a empresa adquiriu, por 1,75 mil milhões de dólares de Hong Kong, o Casino Royal Arc e obteve autorização do Governo para gerir directamente o espaço.

Menos quota

Segundo o relatório financeiro recente, a quota de mercado da SJM caiu para 9,3 por cento, abaixo dos 11,8 por cento registados um ano antes, numa comparação afectada pelo facto de os ‘casinos-satélite’ ainda estarem em operação no período homólogo. Apesar da quebra das receitas, a margem de lucro operacional ajustado subiu de 12,5 para 13,3 por cento graças às medidas de redução de custos implementadas pela concessionária.

“O terceiro trimestre foi marcado por condições de mercado mais suaves e pelo impacto temporário das obras de renovação no nosso portefólio”, afirmou Daisy Ho, citada no comunicado. A responsável acrescentou que o grupo está a avançar com iniciativas de optimização operacional e de controlo de custos para melhorar a eficiência e proteger as margens.

As receitas das actividades não relacionadas com o jogo, incluindo hotelaria, restauração, comércio, arrendamento e serviços associados, cresceram 6,6 por cento para 530 milhões de dólares de Hong Kong, enquanto a taxa média de ocupação hoteleira se manteve nos 94,4 por cento.

Nos primeiros nove meses de 2026, o lucro operacional ajustado diminuiu 4,8 por cento para 2,41 mil milhões de dólares de Hong Kong, embora a respectiva margem tenha aumentado para 14,3 por cento, beneficiando do encerramento das operações dos ‘casinos-satélite’.

O Grand Lisboa Palace, o único hotel casino da operadora no Cotai, registou receitas de 1,71 mil milhões de dólares de Hong Kong, uma diminuição de 10,3 por cento em termos homólogos, atribuída sobretudo às obras de renovação e à volatilidade do segmento VIP. Já o Grand Lisboa Macau, gerou receitas de 1,81 mil milhões de dólares de Hong Kong, apesar de operar com o menor número de quartos disponíveis devido às obras em curso.

Por outro lado, as restantes propriedades do grupo, incluindo o Casino Lisboa, o Casino Oceanus at Jai Alai e o Casino L’Arc Macau, viram as receitas crescerem 77,4 por cento, para 2,45 mil milhões de dólares de Hong Kong.

No final de setembro, a concessionária dispunha de cerca de 5,1 mil milhões de dólares de Hong Kong em liquidez, enquanto a dívida total ascendia a cerca de 30 mil milhões de dólares de Hong Kong.