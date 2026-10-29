Música | Banda portuguesa INDIGNU estreia-se na Ásia com cinco concertos na China

Foto: Gonçalo Delgado

A banda portuguesa INDIGNU, formada em Barcelos há mais de duas décadas, vai estrear-se na Ásia com uma digressão de cinco concertos na China, entre 01 e 07 de Novembro, anunciou ontem o grupo.

A digressão, organizada pela promotora Infinite Limits, passará por Pequim, Hangzhou, Xangai, Cantão e Shenzhen, marcando uma nova etapa na internacionalização do grupo português, segundo um comunicado enviado à Agência Lusa.

Durante os concertos, os INDIGNU vão apresentar pela primeira vez ao vivo composições inéditas que integrarão o próximo álbum de originais, cujo lançamento está previsto para 2027. A digressão arranca no domingo, 01 de Novembro, na sala DDC, em Pequim, seguindo-se actuações em Hangzhou, no dia 04, no espaço UN!, e em Xangai, no dia 05, no Yuyintang Music Town.

Os dois últimos concertos estão marcados para Cantão, no dia 06, na sala Omni Space, e Shenzhen, no dia 07, no HOU Live. Em Hangzhou, o grupo português partilhará o palco com os Crymeans, enquanto em Xangai actuará com os AN Corporation e, em Shenzhen, com os Donald from Tempest.

Formados em Barcelos em 2004, os INDIGNU começaram por explorar influências do rock e do punk de intervenção, com temas cantados em português, antes de evoluírem para uma sonoridade predominantemente instrumental, associada ao pós-rock.