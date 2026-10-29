Cooperação | China espera que Alemanha e UE sejam parceiros fiáveis e previsíveis

O Presidente alemão prosseguiu o seu périplo asiático com uma visita à fábrica da Volkswagen em Hefei, enquanto uma delegação da UE também percorre território chinês

A China afirmou ontem esperar que a Alemanha e a União Europeia “sigam na mesma direcção e sejam parceiros fiáveis e previsíveis”, enquanto o chanceler alemão, Friedrich Merz, realiza uma visita à Ásia.

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun afirmou, numa conferência de imprensa, que Pequim “sempre defendeu a abertura e a cooperação e esforça-se por salvaguardar a estabilidade e a segurança das cadeias industriais e de abastecimento globais”.

“As economias da China e da Alemanha, bem como da China e da UE, são complementares e as suas indústrias estão interligadas. A base da cooperação pragmática é o benefício mútuo e os ganhos para ambas as partes”, considerou o porta-voz. Guo defendeu ainda que as duas partes devem resolver as divergências através do “diálogo e da consulta”.

As declarações da diplomacia chinesa surgem depois de Merz ter iniciado, na terça-feira, uma visita à Ásia, com primeira paragem em Singapura, num contexto de crescentes tensões geopolíticas globais e da necessidade de diversificar as cadeias de abastecimento europeias.

“A nossa prosperidade depende de rotas comerciais abertas. A nossa segurança também. É por isso que viajo a Singapura, Japão e Coreia do Sul: para promover o comércio, garantir o acesso a matérias-primas e criar empregos na Alemanha”, escreveu Merz na rede social X. Num comunicado divulgado antes da deslocação, o Governo alemão destacou que os três países asiáticos se caracterizam por “um elevado nível de inovação, especialmente em tecnologias avançadas e de ponta”.

“A Alemanha partilha com os três países o compromisso com um comércio aberto e baseado em regras, bem como a vontade de reforçar a resiliência e a segurança económicas. Isto aplica-se particularmente às cadeias de abastecimento globais”, refere o documento.

Em terras do meio

O Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, iniciou também na terça-feira uma visita oficial à China com uma visita às instalações da Volkswagen, na cidade de Hefei, no leste do país.

Em paralelo, uma delegação de 12 eurodeputados, também de visita à China, defendeu ontem a necessidade de reequilibrar as relações comerciais com Pequim e manter um diálogo “directo” com as autoridades chinesas, após uma reunião, na terça-feira, com o ministro do Comércio, Wang Wentao, num contexto de tensões económicas entre as duas partes.

A visita ocorre após um recente entendimento entre Bruxelas e Pequim sobre veículos híbridos, mas também depois de os líderes europeus terem defendido o reforço dos instrumentos de defesa comercial do bloco face aos desequilíbrios nas relações com a China e de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter anunciado novas propostas para Dezembro.