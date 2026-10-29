Real Madrid pede desculpa à China por declarações de Mbappé

O Real Madrid pediu ontem desculpa ao povo chinês pelas declarações do futebolista francês Kylian Mbappé sobre Mao Zedong, que desencadearam uma polémica na China e levaram à suspensão das transmissões da Liga espanhola.

“O Real Madrid CF deseja apresentar as suas desculpas ao povo chinês pelo mal-estar que possam ter causado as recentes palavras do nosso jogador Kylian Mbappé”, afirmou o clube espanhol, num comunicado.

O emblema madrileno reiterou o seu “profundo respeito pela China, pela sua história, cultura e cidadãos, bem como pelos milhões de adeptos chineses que nutrem carinho e admiração pelo Real Madrid”. O clube associou-se ainda às desculpas públicas apresentadas pelo internacional francês, que manifestou arrependimento pelas declarações e reiterou o respeito pelo povo chinês.

“O Real Madrid reafirma o seu compromisso com os valores do respeito, da convivência e do entendimento entre culturas e expressa o desejo de continuar a reforçar os laços de amizade e afeto que o unem à China e aos seus cidadãos”, acrescentou.

A polémica surgiu após a divulgação de uma entrevista ao programa francês ‘The Bridge’, na qual Mbappé foi questionado sobre a imagem humorística (‘meme’) da Internet que mais o fazia rir.

“Aquele com que mais me ri é o que usa a minha cara num ditador chinês. Uso-o muito com os meus amigos”, afirmou o futebolista, numa referência a uma montagem em que o seu rosto aparece sobreposto ao de Mao Zedong, fundador da República Popular da China.

Segundo o jornal chinês The Paper, que citou fontes oficiais, as declarações foram consideradas profundamente ofensivas para a China, por se referirem a Mao como um “ditador chinês”. Na sequência da polémica, a televisão estatal chinesa CCTV suspendeu as transmissões da Liga espanhola, bem como os jogos e anúncios publicitários relacionados com Mbappé.

Fora-de-jogo

A estação rejeitou inicialmente as explicações atribuídas ao Real Madrid, segundo as quais o jogador não tinha intenção de ofender e tinha o direito de expressar opiniões.

Um porta-voz do Centro de Desporto e Juventude do Grupo de Media da China (CMG) considerou que as declarações do futebolista ultrapassavam os limites da liberdade de expressão e afirmou que, sem um pedido de desculpas satisfatório do clube espanhol, “não há nada a discutir”.

Várias empresas chinesas, incluindo o grupo de bebidas Dongpeng e as empresas de laticínios Mengniu e Milkground, rescindiram também os contratos publicitários com o internacional francês. “Tolerância zero perante comportamentos que firam os sentimentos nacionais”, afirmou a Dongpeng Beverage Group, num comunicado.

A suspensão das transmissões da Liga espanhola levou também o presidente da competição, Javier Tebas, a apresentar desculpas ao povo chinês. Tebas lamentou “profundamente” as declarações do jogador, que causaram “mal-estar e ofensa na China”.

“Compreendemos os danos causados e, em nome da LaLiga, quero transmitir as nossas sinceras desculpas ao povo chinês”, escreveu o dirigente na rede social X, acrescentando que compreende e respeita “plenamente a sensibilidade” da população chinesa.

O presidente da Liga espanhola recordou que a competição e a China construíram, “ao longo de muitos anos”, uma relação de “respeito, confiança e cooperação”. “Não podemos permitir que uma acção individual manche essa relação ou prejudique os mais de 20 clubes das nossas competições profissionais e milhões de adeptos chineses”, acrescentou.

Na terça-feira, o jornal oficial Global Times, ligado ao Diário do Povo, órgão oficial do Partido Comunista Chinês, publicou um editorial no qual advertiu as celebridades internacionais de que não podem beneficiar comercialmente do mercado chinês sem respeitar as sensibilidades nacionais.

“Respeitar não é opcional. Ninguém pode lucrar com a China enquanto a desrespeita”, escreveu o jornal, que sugeriu ainda a inclusão de cláusulas mais claras sobre a conduta pública de figuras internacionais nos contratos comerciais.