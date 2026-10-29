Brasil | Flávio Bolsonaro junta-se a Trump com a ajuda de Milei

Flávio Bolsonaro, o candidato presidencial brasileiro derrotado, fugiu para a Argentina e depois para o Equador, juntamente com a mulher e as duas filhas, confirmou ontem a autoridade de migração da Argentina.

O senador de 45 anos, candidato derrotado nas presidenciais brasileiras, e a sua família receberam vistos para os Estados Unidos, na terça-feira, pela administração norte-americana liderada por Donald Trump. Bolsonaro está a ser investigado pelo Supremo Tribunal do Brasil por alegada corrupção, lavagem de dinheiro e evasão fiscal em dois casos.

O tribunal tinha ordenado a Bolsonaro que entregasse os seus passaportes – o regular e o diplomático – até ao meio-dia de terça-feira. Não está claro se a ordem foi cumprida. Porém, aliados bolsonaristas disseram na terça-feira à noite que o candidato presidencial derrotado tem também um passaporte italiano.

A autoridade de migração da Argentina comunicou na rede social X que Bolsonaro, a mulher e as filhas chegaram na terça-feira ao final da noite. Segundo a mesma autoridade, Bolsonaro e a família entraram pela Ponte Internacional Tancredo Neves, um dos principais postos fronteiriços que liga o Brasil à província argentina do nordeste, Misiones.

“Os que o fizeram tinham documentação de viagem válida e não enfrentavam impedimentos legais para entrar no país”, disse a autoridade de migração argentina, que informou que, pouco depois de passarem pelo controlo de imigração, os quatro embarcaram num voo charter privado operado pela companhia aérea Baires Fly S.A.

Segundo o plano de voo registado, a aeronave partiu para Guayaquil, Equador. O ‘site’ de rastreamento de voos FlightRadar24 mostrou que um avião com a descrição da aeronave aterrou em Guayaquil por volta das 04:00, hora local, antes de partir alguns minutos depois para o aeroporto executivo Opa Locka, em Miami.

O Presidente brasileiro, que completou 81 anos na terça-feira, disse a algumas dezenas de apoiantes em frente à residência presidencial em Brasília que não tinha informações precisas sobre o paradeiro de Bolsonaro, mas afirmou que tinha deixado o Brasil.

“Lamento que ele tenha saído do Brasil, porque poderia ter ficado aqui e provado que as acusações não são verdadeiras”, disse Lula da Silva.

Donald contra o mundo

O Presidente dos Estados Unidos disse ontem que aprovaria a vinda de Bolsonaro para o seu país, adjetivando o candidato presidencial derrotado – e a respectiva família – de “pessoas boas”.

“As eleições foram realmente estranhas, e eu achei terrível”, disse Trump aos jornalistas na Base Conjunta Andrews, Maryland, após regressar na terça feira de uma campanha no Texas. Líderes de todo o mundo e a Organização dos Estados Americanos (OEA) deram os parabéns a Lula, reeleito no domingo com uma margem de cerca de 4,4 milhões de votos na segunda e última volta.

A deputada argentina Marcela Pagano disse na rede social X que apresentou uma acção num tribunal federal na cidade de Puerto Iguazú, no final da terça-feira, para solicitar uma investigação sobre o Governo do seu país por tráfico de pessoas e abuso de autoridade em relação a Bolsonaro.

Na terça-feira, o porta-voz da administração de Milei, Adrián Ravier, negou a existência de um pedido de asilo de Flávio Bolsonaro.

O Supremo Tribunal do Brasil está a investigar Bolsonaro por alegadamente usar uma empresa de apostas desportivas para lavar deduções fraudulentas das pensões do Governo pagas a idosos. Noutro caso, é acusado de ter recebido milhões de dólares de um banqueiro envolvido em escândalos.

O seu mandato de oito anos como senador termina a 31 de Janeiro de 2027, o que também fará com que perca jurisdição especial no Supremo Tribunal do país. A confirmação da chegada de Bolsonaro aos Estados Unidos, onde terá entrado com passaporte italiano, aconteceu, entretanto, ontem à noite, pelas 21h30, hora de Macau