Oktoberfest | Nova edição no MGM Cotai até 8 de Novembro

O empreendimento MGM Cotai acolhe, até ao dia 8 de Novembro, mais uma edição do “Oktoberfest Macau”, um evento que já faz parte do cartaz das celebrações mais importantes do território e que reproduz a tradicional festa alemã.

Segundo um comunicado da MGM, este ano apresenta-se a novidade das “Cantopop DJ Nights”, e que trazem “uma nova forma de viver a experiência do Oktoberfest”, nomeadamente com a presença do grupo “Cantomania”. Esta actuação acontece amanhã e sábado, dias 30 e 31 de Outubro, cruzando “as tradições alemãs com a cultura pop cantonense através da música”. Nestes dias, o “Oktoberfest Macau” acolhe também o “Concurso do Melhor Disfarce de Halloween”, convidando-se os participantes a vestirem-se com as roupas mais assustadoras e originais.

Outro destaque musical da edição deste ano do Oktoberfest Macau, é a presença da banda alemã Sakrisch Guat, que já conta com “mais de 15 anos de experiência em digressões”, é referido na mesma nota. No terraço do primeiro andar do MGM Cotai, onde acontece o Oktoberfest, este grupo irá apresentar “uma mistura energética de música tradicional bávara, êxitos internacionais de música pop e clássicos em língua chinesa, convidando o público a cantar e dançar”.

Além da música e da festa, o público pode desfrutar dos petiscos tradicionais do Oktoberfest, como é o caso de joelho de porco assado, salsichas, pretzels e frango assado, acompanhados por cerveja alemã. O Oktoberfest acontece todos os dias entre as 18h e as 00H até ao dia 8 de Novembro.

Segundo a nota do MGM Cotai, este evento recebeu, ao longo dos anos, “mais de 200 mil participantes”. Kenneth Feng, director-executivo e administrador da MGM China Holdings Limited, destacou como este evento “se tem mantido entre os eventos preferidos dos residentes e visitantes, preservando as tradições e introduzindo também novas experiências que criam expectativas para cada edição”.