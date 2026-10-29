DST | Governo espera que visitantes superem 41 milhões em 2026

A directora dos Serviços de Turismo (DST), Helena de Senna Fernandes, está confiante que a previsão do volume anual de visitantes em 2026, feita no início do ano, seja ultrapassada, o que significa que feitas as contas, Macau pode fechar o ano com mais de 41 milhões de visitantes.

Em declarações ao jornal Ou Mun, a responsável explicou que o número de visitantes depois da semana dourada e das festividades que animaram a cidade caiu ligeiramente, mas que o registo acumulado ao longo do ano aponta para um aumento face a 2025.

Em relação aos próximos dois meses, Helena de Senna Fernandes espera que o impacto da instabilidade no Médio Oriente e a meteorologia ajudem o sector a ter melhores negócios.

A responsável salientou também que o aumento de turistas não se reflectiu em pernoitas no território. Apesar disso, a ocupação média dos hotéis continua a rondar os 90 por cento, uma fasquia que considera positiva. Porém, a directora da DST salienta que a taxa de crescimento de turistas que não pernoitam em Macau ultrapassa os que ficam no território, pelo menos uma noite. Ainda assim, a responsável espera promover os pacotes multi-destino entre Macau e Hengqin, onde um quarto de hotel é muito mais barato do que na RAEM.